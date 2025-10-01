search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Două românce, sechestrate în Italia și obligate să consume cocaină de un conaţional. Carabinierii au spart uşa şi l-au arestat pe agresor

Publicat:

Două tinere românce au trecut prin clipe de groază în Italia, după ce au fost sechestrate, amenințate cu arma și obligate să consume droguri de un conaţional.

Un român în vârstă de 36 de ani, rezident în localitatea Segni din Italia, a fost arestat de polițiștii din Colleferro, fiind acuzat de răpire, șantaj și trafic de droguri.

Cele două tinere, de 23 și 30 de ani, care practică prostituţia, au fost contactate printr-un site de anunțuri. Românul le oferise inițial 1.000 de euro pentru a petrece noaptea împreună, însă la sosire s-a arătat mult mai darnic: le-a înmânat 2.000 de euro, sumă dublă față de cea stabilită. Fetele au intrat în apartamentul său din centrul istoric al localității Segni fără să bănuiască ce avea să urmeze.

Spre sfârșitul întâlnirii, bărbatul și-a schimbat brusc comportamentul şi, pretinzând că are o armă, le-a amenințat pe cele două și le-a obligat să returneze 1.500 de euro. Mai mult decât atât, el le-a reținut împotriva voinței lor și le-a forțat să consume cocaină alături de el, relatează canaledieci.

După câteva ore, profitând de un moment de neatenție, cele două românce au reușit să scape din apartament și să alerteze imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.

La fața locului a sosit rapid o patrulă de poliție, care le-a găsit pe victime în stare de șoc. Ascultând relatările lor, polițiștii au organizat o intervenție de urgență, fiind luați în calcul factori de risc importanți: posibila prezență a unei arme și starea alterată a bărbatului.

Locuința acestuia, aflată într-o zonă greu accesibilă, cu străzi înguste și porți multiple, a complicat operațiunea, astfel că în sprijin a fost trimisă o echipă de carabinieri, care a forțat ușa și a pătruns în casă. Suspectul a fost găsit pe jumătate dezbrăcat, vizibil agitat, sub influența substanțelor interzise.

În timpul percheziției, polițiștii au găsit suma de 1.500 de euro - bani luați de la cele două femei - precum și mai multe doze de cocaină și hașiș.

Investigațiile au scos la iveală că bărbatul era deja cunoscut autorităților italiene pentru infracțiuni similare: trafic de droguri, violențe și abuzuri. Mai mult, el figurează și într-un dosar asemănător, care vizează sechestrarea unei alte tinere din zonă.

În prezent, românul se află încarcerat la penitenciarul Regina Coeli din Roma, în așteptarea procesului.

