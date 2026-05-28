Video Cum se baricadează Moscova în fața atacurilor ucrainene: imagini cu sisteme Pantsir montate cu elicopterul pe zgârie-nori

Rusia continuă să își consolideze apărarea aeriană în jurul Moscovei, iar noi imagini apărute online arată instalarea unor sisteme moderne Pantsir-SMD-E pe acoperișurile clădirilor civile din capitala rusă. Rusia a început încă din 2023 să instaleze sisteme Pantsir pe acoperișurile clădirilor din Moscova, pe fondul intensificării atacurilor cu drone.

Potrivit analistului militar Massimo Frantarelli, imaginile publicate pe platforma X surprind momentul în care un sistem de apărare antiaeriană este transportat și montat cu ajutorul unui elicopter pe clădirea centrului de afaceri Nordstar Tower, situat în nordul Moscovei, pe strada Begovaya.

Sistemul Pantsir-SMD-E este prezentat de autoritățile ruse drept o versiune special adaptată pentru combaterea dronelor. Spre deosebire de modelul Pantsir-S1, noua variantă nu este dotată cu tunuri automate de 30 mm, fiind axată exclusiv pe interceptarea țintelor aeriene prin rachete, relatează militarnyi.com.

Complexul utilizează două tipuri de rachete: rachetele standard 95Ya6, care pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 20 de kilometri, și rachetele compacte TKB-1055, concepute pentru interceptarea țintelor mici, inclusiv drone. Acestea din urmă au o rază de acțiune de până la 7 kilometri și pot intercepta ținte la altitudini de până la 5 kilometri.

Sistemul este echipat și cu un radar de supraveghere dotat cu o antenă cu rețea fazată activă, capabil să detecteze ținte la o distanță de până la 24 de kilometri, precum și cu radarul 1RS2-1 în bandă milimetrică.

Rusia a început încă din 2023 să instaleze sisteme Pantsir pe acoperișurile clădirilor din Moscova, pe fondul intensificării atacurilor cu drone. La acea vreme, un sistem Pantsir-S1 a fost amplasat inclusiv pe clădirea principală a Ministerului rus al Apărării.

Pe parcursul războiului, autoritățile ruse au construit un adevărat inel de apărare antiaeriană în jurul Moscovei, format din astfel de sisteme și completat de unități mobile de foc.

Potrivit analistului Mark Krutov, în 2025 au fost desfășurate peste 40 de sisteme Pantsir-S1 suplimentare în jurul capitalei ruse, unele fiind relocate din alte regiuni ale țării. În total, peste 100 de sisteme de apărare antiaeriană ar fi fost adăugate pentru protejarea Moscovei începând cu anul 2023.

De asemenea, presa internațională notează că în jurul reședinței președintelui Vladimir Putin au fost construite șapte noi turnuri destinate sistemelor Pantsir.