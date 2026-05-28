Șefa diplomației europene pune condiții Rusiei în negocierile de pace: retragerea trupelor ruse din Transnistria și Georgia

Trupele ruse trebuie retrase din Republica Moldova şi Georgia - acesta este mesajul ferm transmis de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, înaintea reuniunii informale a miniştrilor europeni de externe.

Kaja Kallas a declarat că viitoarele discuţii cu Moscova privind războiul din Ucraina trebuie să includă o condiţie esenţială: retragerea completă a trupelor ruse din Transnistria, Abhazia şi Osetia de Sud, teritorii separatiste din Republica Moldova şi Georgia, relatează IPN şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

Șefa diplomaţiei europene a subliniat că UE trebuie să îşi formuleze clar interesele înainte de orice negociere cu Rusia. Ea a insistat că eventualele limitări militare impuse Ucrainei într-un acord de pace trebuie aplicate simetric şi Federaţiei Ruse.

Oficialul european a avertizat şi asupra riscurilor de securitate generate de prezenţa militară rusă în statele vecine UE, afirmând că Moscova trebuie să înceteze orice ingerinţă în procesele electorale din alte ţări.

Totodată, Kaja Kallas a atras atenţia asupra unei „capcane” întinse de Rusia în discuţiile privind reprezentarea UE la negocierile de pace.

„Rusia vrea să ne facă să dezbatem cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja decid cine este acceptabil şi cine nu”, a declarat șefa diplomaţiei europene la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe.

Amintim că Margus Tsahkna, ministrul estonian de externe, a declarat recent că Rusia ar fi în acest moment dispusă să accepte ca Uniunea Europeană să se implice în negocierile pentru un acord în Ucraina. În opinia liderului estonian, Vladimir Putin vede participarea Europei la negocieri ca fiind în avantajul său.