Video Percheziții în mai multe județe, într-o anchetă privind eutanasierea fără drept a câinilor fără stăpân. Cum a încasat ilegal un operator peste 100.000 de lei

Polițiștii efectuează joi, 5 martie, 20 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, în două cauze penale privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Cercetările vizează și infracțiuni de înșelăciune, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Perchezițiile au loc în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediile unor instituții publice și sunt efectuate de IPJ Prahova.

Animale eutanasiate fără drept

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din materialul probator administrat până în prezent a reieșit faptul că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân. În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptați sau revendicați ar fi fost eutanasiați fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân și condițiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Servicii contractate ilegal și neefectuate

Totodată, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân.

Ulterior, reprezentanții societății ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deși nu ar fi deținut capacitatea logistică necesară și nu ar fi executat integral serviciile contractate, „inducând astfel în eroare autoritatea contractantă și obținând în mod injust suma de peste 100.000 de lei”.

Ancheta urmează să stabilească numărul total al animalelor eutanasiate ilegal.

Nouă persoane, duse la audieri

Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani, vor fi conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri.

Activitățile beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale-IGPR, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, de cel al polițiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor-IGPR, Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova, Serviciului Criminalistic Prahova, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Ploiești, precum și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.