Video Percheziții într-un dosar de trucare a meciurilor din Liga a III-a. 840.000 de lei obținuți din pariuri

Polițiștii au efectuat, miercuri, 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive. Ancheta vizează persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, suspectate că ar fi influențat rezultatele unor partide din Liga a III-a.

Potrivit Poliția Română, acțiunea a fost coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei ai Poliției Municipiului Ploiești și ai Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului.

Din cercetări a reieșit că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, ar fi acționat coordonat pentru influențarea și alterarea rezultatului unor meciuri din Liga a III-a, competiție organizată de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, suspecții ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive, plasând pariuri atât online, cât și în agenții stradale, creând aparența unor pariuri legale, în condițiile în care rezultatele ar fi fost cunoscute și stabilite dinainte.

Anchetatorii susțin că prin aceste demersuri ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în valoare de aproximativ 840.000 de lei.

În urma descinderilor, 21 de persoane au fost conduse la audieri, urmând ca, în funcție de probele administrate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor județene din Vâlcea, Argeș și Cluj, precum și jandarmi ai Grupării Mobile Ploiești.

În instrumentarea cauzei a fost implicat și Departamentul de Integritate din cadrul Federația Română de Fotbal.