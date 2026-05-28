De ce Banca Transilvania trimite doi clienți să fie alături de echipa McLaren Mastercard F1? Experiența neprețuită care vine la pachet cu un card bancar unic

Banca Transilvania oferă acces la o experiență exclusivă de Formula 1 printr-un quiz online. Condiția: să fii clientul potrivit. Căci momentul potrivit pare chiar acesta!

BT anunță că doi dintre clienții săi vor putea trăi o experiență pe care banii, în mod obișnuit, nu o pot cumpăra: acces în apropierea echipei McLaren Mastercard F1, la Marele Premiu al Austriei de la Spielberg, în iulie. Pachetul include bilete la cursă, cazare, transport și merchandise exclusiv, în perioada 24–29 iunie 2026, la Spielberg, în Austria.

Sună generos. Și chiar este, pentru cei doi norocoși!

Cum funcționează, pas cu pas?

Mecanismul e simplu la suprafață: intri pe bancatransilvania.ro/quiz-mclaren, răspunzi corect la cinci întrebări despre McLaren și Formula 1, completezi două întrebări deschise și te înscrii în cursă pentru cele două locuri disponibile. Termenul limită este 14 iunie, câștigătorii urmând să fie anunțați în săptămâna imediat următoare.

Există însă o condiție: trebuie să deții un card BT Mastercard McLaren și să ai peste 18 ani.

Experiența „priceless" și logica din spatele ei

Team Priceless este o platformă globală Mastercard, dezvoltată în parteneriat cu echipa McLaren, care promite fanilor acces la culisele Formulei 1 — un sport în care distanța dintre tribună și paddock este, de regulă, imposibil de traversat fără conexiuni sau bugete serioase. Banca Transilvania este primul brand din România care oferă clienților o astfel de oportunitate, după ce parteneriatul cu McLaren a debutat excelent în 2025, la cursa de la Hungaroring.

Experiențele exclusive sunt, în industrie, unul dintre cele mai eficiente instrumente de loializare, mai ales într-un moment în care băncile tradiționale concurează tot mai dur cu aplicațiile financiare digitale pentru același segment de clienți.

Cei doi câștigători vor trăi, fără îndoială, ceva memorabil la Spielberg. Banca, la rândul ei, va ieși din campanie cu un argument în plus pentru generarea sau reînnoirea cardului și cu o poveste de brand care se scrie singură.

Cine câștigă cu adevărat?

Pare chiar o poveste de succes. Clientul câștigător primește o experiență autentică și rară. Banca primește loialitate, vizibilitate și dovada că un produs de nișă poate genera emoție reală.

Prezența clientului BT la un eveniment de clasă precum Marele Premiu de Formula 1 al Austriei pare o oportunitate de neratat. Iar șansele rămân deschise până în 14 iunie. La fel și quizul BT, pentru cei eligibili.