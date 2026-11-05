 Franța, afectată de o grevă națională. Avertismentul MAE pentru românii care călătoresc în zonă | adevarul.ro
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Franța, afectată de o grevă națională. Avertismentul MAE pentru românii care călătoresc în zonă

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi este anunțată o grevă interprofesională la nivel național, însoțită de manifestații în mai multe zone ale țării. Acțiunile de protest ar putea afecta transportul public și feroviar, zborurile, serviciile aeroportuare, educația și activitatea instituțiilor publice și medicale.

Acțiunile de protest ar putea afecta transportul public și feroviar.
Acțiunile de protest ar putea afecta transportul public și feroviar. Foto: Profimedia

Potrivit MAE, sunt posibile perturbări și în circulația rutieră, astfel că românii care au planificate deplasări în Franța sunt sfătuiți să își organizeze din timp călătoriile și să urmărească informațiile transmise de autoritățile locale și operatorii de transport.

Ministerul recomandă evitarea zonelor în care au loc manifestații și respectarea indicațiilor autorităților franceze.

Ce trebuie să știe românii care călătoresc în Franța

Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii pot consulta aplicația SNCF Connect și site-ul oficial al companiei, unde sunt publicate previziunile de trafic pentru trenurile TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și pentru liniile internaționale.

În cazul transportului public din Paris și regiunea pariziană, aplicația Bonjour RATP oferă informații despre perturbările în timp real și propune rute alternative. Detalii sunt disponibile și pe site-ul oficial al operatorului, www.ratp.fr/infos-trafic.

Românii care au zboruri programate sunt sfătuiți să verifice eventualele modificări ale orarului și să consulte site-urile aeroporturilor de plecare sau de destinație, precum și informațiile furnizate de companiile aeriene.

Numere de urgență pentru românii aflați în Franța

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

Pentru situațiile dificile, cu caracter de urgență, sunt disponibile următoarele numere de telefon, în funcție de circumscripția consulară:

Consulatul General al României la Paris: +33 6 80 71 37 29;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 6 10 02 71 64;

Consulatul General al României la Lyon: +33 6 43 62 77 36;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 6 27 05 00 22.

Cetățenii români sunt încurajați să consulte și paginile de internet ale misiunilor diplomatice și consulare ale României, precum și site-ul www.mae.ro.

Totodată, ministerul recomandă utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care pune la dispoziție informații și sfaturi utile pentru românii care se deplasează în străinătate.

Nemulțumirile care fierb în Europa ar putea exploda în 2027

Europa traversează o perioadă de tensiuni sociale care s-ar putea agrava în 2027, pe fondul scumpirilor și al nemulțumirilor acumulate de cetățeni. Cercetătoarea Elena Trifan explică pentru „Adevărul” de ce protestele se extind inclusiv în Germania, unde nivelul de trai a temperat multă vreme revolta socială, și avertizează că intensificarea manifestațiilor depinde de capacitatea politicienilor de a răspunde revendicărilor străzii. Citește AICI.

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