MAE avertizează românii care călătoresc în Albania: protestele din Tirana au degenerat în violențe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Albania, în contextul protestelor din capitala Tirana, care au escaladat și au degenerat în acte de violență.

Protestele din Tirana au degenerat în violențe Foto: captură YouTube TRT World

Potrivit MAE, manifestațiile din centrul orașului pot provoca perturbări ale traficului rutier și ale transportului public, existând totodată riscul ca tensiunile să se extindă și în alte localități din țară, inclusiv în Shkoder, Elbasan, Korca, Vlora și Lushnja.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc demonstrații, să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților locale.

„Cetățenilor români care ajung în această țară li se recomandă să manifeste vigilență, să păstreze distanța față de adunările mari de persoane sau demonstrații, să respecte cu strictețe recomandările autorităților locale și să se informeze în permanență cu privire la evoluția situației”, transmite MAE.

Pentru asistență consulară, românii aflați în Albania pot contacta Ambasada României la Tirana la numerele de telefon +355 4 230 31 33 și +355 4 230 3104. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent.

De asemenea, în situații de urgență, cetățenii români pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României în Albania: +355 69 709 779.

MAE recomandă, totodată, consultarea informațiilor oficiale disponibile pe site-urile instituției și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, destinată cetățenilor români care se deplasează în străinătate.