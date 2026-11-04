 MAE apără comunitatea românească din Germania după declarațiile liderei AfD: „Respingem orice instrumentare în scop politic” | adevarul.ro
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MAE apără comunitatea românească din Germania după declarațiile liderei AfD: „Respingem orice instrumentare în scop politic”

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat miercuri, 4 noiembrie, la declarațiile făcute de Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a spus că migranții români „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

Alice Weidel
Alice Weidel Foto: AFP

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania.

Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Instituția a mai afirmat că respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările UE.

„Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii.”

Lidera extremei-drepte germane a distribuit un reportaj publicat de cotidianul conservator Die Welt, care prezintă modul în care pot fi exploatate prevederile legislației europene privind protecția socială.

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, servicii medicale: Tot mai mulți migranți din România profită de sistemul nostru de protecție socială.

Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD putem schimba radical politica migrației!”, a spus aceasta, pe 28 octombrie.

Reportajul jurnalistei Jana Gareis analizează efectele migrației românilor în orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, dar și problemele întâmpinate de administrațiile locale și de locuitorii din cartierele în care s-au stabilit aceștia.

Potrivit site-ului, localnicii din Magdeburg se plâng de zgomot, gunoaie și incidente violente, în timp ce spun că barierele lingvistice și lipsa de reacție a autorităților îngreunează rezolvarea problemelor.

Grindeanu îi cere liderei AfD să își ceară scuze

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat public liderului AfD să își retragă afirmațiile despre românii din Germania și să prezinte scuze comunității românești. 

„Culpabilizarea colectivă pe criterii de origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Speram că a rămas îngropată sub ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți”, a continuat liderul PSD.

„Prețuiți-o, nu o subminați prin xenofobie. Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în toată Europa”, a mai scris Grindeanu, adăugând că va apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în Uniunea Europeană, la fel cum își apără conaționalii.

Mai mulți politicieni români au reacționat la declarațiile liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care i-a acuzat pe migranții din România că „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

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