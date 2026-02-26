search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa, la un pas de un incident major: dronă rusească, neutralizată lângă portavionul nuclear francez Charles de Gaulle

0
0
Publicat:

Forțele NATO au fost nevoite să intercepteze o dronă rusească ce se îndrepta spre cel mai mare portavion al Europei, într-un episod catalogat drept „incident serios de securitate”, petrecut în portul Malmö, în Suedia.

Portavionul francez Charles de Gaulle/FOTO:X
Portavionul francez Charles de Gaulle/FOTO:X

Ținta: portavionul francez Charles de Gaulle, o navă de 260 de metri lungime, singurul portavion cu propulsie nucleară construit în afara flotei Statelor Unite. Nava, care poartă numele fostului președinte francez Charles de Gaulle, acostează periodic în porturi europene pentru exerciții strategice și poate transporta aproximativ 2.000 de militari și peste 30 de avioane de luptă, scrie Daily Mail.

Potrivit autorităților suedeze, drona ar fi decolat de pe o navă rusească aflată în apropiere și s-ar fi îndreptat direct spre portavion. Forțele armate suedeze au declanșat imediat o operațiune de bruiaj electronic, iar aparatul de zbor a dispărut de pe radare. Nu se știe dacă s-a întors la navă sau dacă s-a prăbușit în mare.

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat un nou avertisment sumbru către Occident, sugerând că adversarii Moscovei „știu cum s-ar putea termina lucrurile” dacă în conflict ar fi introdus „elementul nuclear”. Declarația a fost interpretată drept o nouă amenințare voalată privind escaladarea războiului.

În paralel, Serviciul rus de Informații Externe – SVR – a acuzat Marea Britanie și Franța că ar complota în secret pentru a furniza Ucrainei o „armă-minune”, sugerând chiar ipoteza unei bombe nucleare sau a unei „bombe murdare”. Kremlinul nu a prezentat însă nicio probă în sprijinul acuzațiilor.

În timp ce Moscova vorbește despre conspirații occidentale, realitatea de pe front indică pierderi masive. Surse occidentale susțin că Rusia pierde aproximativ 40.000 de militari pe lună, în timp ce recrutările ar fi în jur de 35.000. De la invazia declanșată în februarie 2022, peste 50.000 de soldați ruși ar fi dezertat, potrivit unui raport ONU. În total, pierderile – morți și răniți – ar fi depășit 1,2 milioane de oameni, o cifră care umbrește pierderile suferite de SUA în întregul Al Doilea Război Mondial.

Pe plan diplomatic, Moscova a reacționat dur după ce Uniunea Europeană a decis reducerea reprezentării diplomatice ruse la Bruxelles la 40 de persoane. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a calificat măsura drept „discriminatorie” și a promis represalii.

Între timp, războiul continuă cu o intensitate devastatoare. Rusia a lansat într-o singură noapte 420 de drone și 39 de rachete asupra Ucrainei, inclusiv rachete balistice, vizând infrastructura critică și zone rezidențiale din opt regiuni. Zeci de persoane, printre care și copii, au fost rănite.

În acest context tensionat, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu liderul american Donald Trump, mulțumindu-i pentru implicarea în eforturile de pace. La Geneva, emisarul american Steve Witkoff și consilierul Jared Kushner au purtat discuții cu oficiali ucraineni, inclusiv cu Rustem Umerov, privind sprijinul economic și perspectivele unei eventuale încetări a focului.

Negocierile rămân însă blocate în chestiunea teritoriilor ocupate de Rusia. Kievul și partenerii europeni îl acuză pe Putin că mimează interesul pentru pace pentru a evita noi sancțiuni, în timp ce își continuă ofensiva militară.

În acest joc periculos al amenințărilor și demonstrațiilor de forță, incidentul din Malmö capătă o greutate aparte. O dronă care se apropie de un portavion nuclear, într-un moment în care liderul de la Kremlin vorbește despre opțiunea nucleară, nu este un simplu accident tehnic.

Este un semnal. Iar Europa îl recepționează cu îngrijorare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca
gandul.ro
image
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
mediafax.ro
image
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
fanatik.ro
image
Demis pentru incompetență de Ilie Bolojan, a fost numit vicepreședinte o lună mai târziu
libertatea.ro
image
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
digi24.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cu ce se ocupă acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Viața ei s-a schimbat complet
playtech.ro
image
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Horoscop joi, 26 februarie. Fecioarele fac alegeri dificile în relație, iar Berbecii au probleme cu banii
click.ro
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic