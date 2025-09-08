Fostul director adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut pe aeroportul din Timişoara pentru spionaj în favoarea KGB din Belarus

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut în Timişoara fiind acuzat că a furnizat informații clasificate privind România către ofițeri KGB din Belarus.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost reţinut luni, 8 septembrie, pe aeroportul din Timişoara, în timp ce se pregăta să părăsească ţara.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR, alături de procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus luni, 8 septembrie 2025, în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 47 de ani, acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Anchetatorii arată că suspectul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ar fi fost implicat, începând din 2024, în activități de divulgare neautorizată de informații clasificate către reprezentanți ai unei puteri străine – respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus.

Potrivit acestora, între anii 2024 și 2025 au avut loc două întâlniri, ambele la Budapesta, cu ofițeri KGB.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, pentru serviciile prestate”, au transmis autorităţile.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Republica Moldova, Ungaria și Cehia, în cadrul unei anchete desfășurate sub egida EUROJUST.