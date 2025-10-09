Fosta judecătoare care l-a condamnat pe Sorin Oprescu, despre miza reducerii pedepsei: „Este legată de liberarea condiționată. În loc de 8 ani, va face doar 6”

Fosta judecătoare Daniela Panioglu, cea care l-a condamnat pe fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, la 10 ani și 8 luni de închisoare, susține că reducerea pedepsei cu un an nu este deloc întâmplătoare, ci are legătură directă cu posibilitatea liberării condiționate.

„Miza reducerii pedepsei lui Sorin Oprescu de la 10 ani și 8 luni de închisoare la 9 ani și 8 luni este legată de liberarea condiționată. În loc de 8 ani, va face doar 6”, a declarat fosta judecătoare Daniela Panioglu pentru G4Media.ro.

Potrivit articolului 100 din Codul Penal, „liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă dacă cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani”.

„Avea de executat 8 ani închisoare, acum 6 ani, 5 luni și 10 zile”, a explicat Panioglu, adăugând că decizia instanței reprezintă „primul pas făcut pentru salvarea inculpatului condamnat Sorin Oprescu”. Ea a comentat ironic: „Ușurel, ca broasca care fierbe să se obișnuiască”.

Pedeapsa redusă cu un an după o contestație la executare

Joi, 9 octombrie, Curtea de Apel București a redus pedeapsa lui Sorin Oprescu de la 10 ani și 8 luni la 9 ani și 8 luni de detenție cu executare. Decizia a fost luată în urma unei contestații la executare formulate de fostul primar al Capitalei.

Instanța a considerat că infracțiunea de abuz în serviciu prin încălcarea legislației secundare a fost dezincriminată prin decizia Curții Constituționale nr. 405/2016. În consecință, Curtea de Apel a menținut pedepsele pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional și spălare de bani, contopindu-le într-o pedeapsă totală de 9 ani și 8 luni.

Decizia a fost pronunțată de judecătoarele Andreea Ionescu, Adina Adriana Radu și Andreea Florentina Pascaru.

Contextul juridic și parcursul cazului

În iunie 2025, Tribunalul București respinsese contestația lui Oprescu, însă acesta a formulat apel. Tribunalul argumentase că Legea 200/2023, care modifică articolul privind abuzul în serviciu, a fost adoptată tocmai pentru a pune Codul Penal în acord cu decizia CCR din 2016.

Chiar dacă legea a intrat în vigoare la un an după condamnarea lui Oprescu din 2022, ea are la bază acea decizie a Curții Constituționale, de care instanțele ar fi trebuit să țină cont. Tribunalul a subliniat totuși că fostul primar a încălcat legislație primară (legi, ordonanțe), nu secundară (regulamente), cum a susținut apărarea.

Sorin Oprescu, în continuare în Grecia

Sorin Oprescu se află în prezent la Salonic, în Grecia, unde este sub control judiciar, în așteptarea unei noi decizii a instanțelor elene privind extrădarea sa în România.

Anterior, justiția greacă a refuzat să îl predea autorităților române, invocând condițiile necorespunzătoare din penitenciarele din România.

În 2022, un complet format din judecătoarele Daniela Panioglu și Claudia Jderu l-a condamnat pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de detenție cu executare pentru luare de mită, abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.