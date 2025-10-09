Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia Curții de Apel în cazul său

Magistrații au admis parțial cererea fostului primar al Capitalei și i-au redus pedeapsa de la 10 ani și 8 luni, invocând deciziile Curții Constituționale privind abuzul în serviciu.

Fostul edil, aflat sub control judiciar în Grecia, a susținut că fapta pentru care fusese condamnat a fost ulterior dezincriminată. Curtea de Apel București i-a admis cererea, stabilind o pedeapsă redusă la 9 ani și 8 luni de închisoare, transmite Digi24.

Acesta ceruse magistraților reducerea pedepsei de 10 ani și opt luni de închisoare, în temeiul unui articol din codul de procedură penală, care permite reanalizarea unei pedepse dacă, între timp, apare o lege penală mai blândă sau o decizie a Curții Constituționale.

Reamintim că fostul edil al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut de poliția greacă sâmbătă, 4 octombrie, într-o parcare aflată în apropierea aeroportului din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile judiciare române, ca urmare a unei condamnări definitive.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale. Autorităţile elene au respins extrădarea lui în trecut, după ce acesta a invocat condiţiile precare din închisorile din România.

El a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult 40 de zile. Decizia a fost luată luni, 6 octombrie, de magistrații din Grecia. Sorin Oprescu este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.