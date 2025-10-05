search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Autoritățile elene investighează o posibila tentativă de fugă, pentru a scăpa de extrădare

Sorin Oprescu va fi audiat luni de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Sorin Oprescu va fi audiat luni, în Grecia. FOTO: stirilemedia
Sorin Oprescu va fi audiat luni, în Grecia. FOTO: stirilemedia

Fostul edil al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut de poliția greacă sâmbătă, 4 octombrie, într-o parcare aflată în apropierea aeroportului din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile judiciare române, ca urmare a unei condamnări definitive.

Ministerul Justiției a confirmat reținerea și a precizat că există o colaborare strânsă între autoritățile din România și cele din Grecia în vederea extrădării.

În momentul reținerii, poliția a verificat mașina în care se afla Sorin Oprescu cu ajutorul câinilor special antrenați, procedură care sugerează suspiciuni legate de o posibilă tentativă de fugă. Oficialii greci investighează dacă acesta plănuia să părăsească teritoriul elen pentru a evita întoarcerea în România, unde trebuie să își execute pedeapsa, potrivit Observator.

Autorităţile române au început demersurile pentru extrădare

Luni, Sorin Oprescu va fi audiat de un procuror din Grecia, care îl va întreba dacă este de acord cu extrădarea în România, în baza mandatului european de arestare. Dacă își exprimă acordul, va fi trimis cu primul avion către București. În cazul în care refuză, procurorul va decide dacă va rămâne în libertate sau dacă va fi plasat în arest până la începerea procesului de extrădare.

După această etapă, cazul va ajunge în instanță, unde judecătorii vor avea de ales între a respinge cererea de extrădare sau a o aproba. În eventualitatea în care se va decide extrădarea, Sorin Oprescu are dreptul de a contesta hotărârea la Curtea Supremă din Atena. Întregul proces poate dura mai multe săptămâni, în funcție de deciziile luate și de eventualele apeluri.

Fostul primar este apărat de același avocat care, în 2022, i-a obținut azil medical în Grecia. Apărarea sa a fost bazată pe probleme grave de sănătate, printre care diabetul și suspiciunea de leucemie. Este posibil ca aceste argumente să fie invocate din nou pentru a întârzia sau împiedica extrădarea.

Vă reamintim că Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 de Tribunalul București la 10 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, acesta a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale. Autorităţile elene au respins extrădarea lui în trecut, după ce acesta a invocat condiţiile precare din închisorile din România.

Ministerul Justiției a declarat că autoritățile române colaborează în continuare cu cele elene pentru a asigura revenirea lui Oprescu în țară, unde urmează să execute pedeapsa decisă de instanța română şi că în cursul săptămânii care începe va trimite la Atena un raport privind condiţiile de detenţie din România.

