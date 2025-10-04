search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Video Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de poliție în Salonic. Fostul primar al Capitalei este condamnat la 10 ani pentru corupție

Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de poliție în Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost observat sâmbătă, 4 octombrie, pe aeroportul din Salonic, fiind însoțit de forțele de ordine elene.

Sorin Oprescu Foto: captura video
Sorin Oprescu Foto: captura video

În urma cooperării internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, un bărbat de 73 de ani a fost localizat și reținut sâmbătă, 4 octombrie 2025, în apropierea aeroportului din Salonic.

„Pe numele acestuia a fost emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea la 13 mai 2022, de Tribunalul București, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani, pedeapsa fiind de 10 ani și 8 luni de închisoare. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor”, a anunțat Poliția Română. 

Potrivit surselor judiciare, Polițiștii Capitalei, în cooperare cu autoritățile din Grecia și Biroul Sirene România, l-au depistat pe Oprescu Sorin Mircea, de 73 de ani, condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

Acesta fusese arestat inițial în 2022, însă predarea către România a fost refuzată. Ulterior, prin reluarea procedurilor și acțiuni comune, bărbatul a fost din nou localizat, în apropierea aeroportului din Salonic. Se află în custodia autorităților elene, fiind în curs procedurile de extrădare.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional.

„Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România. Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate”, a precizat Poliția. 

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

„În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române”, a transmis Poliția Română.

Martorii au surprins momentul în care Oprescu a fost condus către un autoturism cu numere de București și, ulterior, escortat înapoi, înainte ca polițiștii să îl preia.

Autoritățile elene nu au emis deocamdată un comunicat oficial privind circumstanțele reținerii.

Autoturismul a fost verificat cu ajutorul unui câine special pentru obiecte suspecte, potrivit stirilemedia.

Cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței definitive, Sorin Oprescu a părăsit România și a fost localizat ulterior în Grecia, unde a fost reținut pe 17 mai 2022. Deși autoritățile române au cerut extrădarea, instanța din Grecia a refuzat cererea, eliberându-l pe Oprescu după plata unei cauțiuni de 5.000 de euro.

Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, a fost condamnat definitiv pe 13 mai 2022 pentru trei infracțiuni: luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Ancheta a pornit de la denunţul mai multor persoane, atât colaboratori, cât şi oameni de afaceri care nu au mai suportat să cotizeze parte bună din profitul pe care îl realizau către primar şi reţeaua din care acesta făcea parte, iar procesul a început după un flagrant organizat în 2015, când fostul edil a fost acuzat că a primit 25.000 de euro de la Bogdan Popa, fost director al Administrației Cimitirelor, bani care ar fi provenit din fapte de corupție.

În fața instanței elene, Sorin Oprescu a susținut că a fost condamnat pe baza unui denunț, în contextul în care justiția română traversa o „euforie” a trimiterii în judecată a politicienilor.

Sorin Oprescu beneficiază de pensie specială

În ciuda condamnării, Sorin Oprescu continuă să primească lunar mii de euro de la statul român, după ce a câștigat procesul pentru pensia specială de fost senator.

Începând cu 1 iulie 2023, Oprescu şi-a adăugat lunar aproximativ 500 de euro la pensia de 3.000 de euro pe care o încasa deja, după ce, alături de alți foști aleși, a dat în judecată Senatul și Camera Deputaților pentru repunerea în plată a pensiei speciale.

