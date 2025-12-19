search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii

Publicat:

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin cu sezonul festiv. 63% dintre români fac mai multe cumpărături decât în mod obișnuit în perioada de Crăciun și Revelion, procent care urcă la 80% în rândul tinerilor.

internet cumparaturi online jpeg

Pe baza concluziilor Barometrului Sezoanelor Financiare, Asociația CFA România lansează ghidul Abracashdabra de sărbători, un set de recomandări practice create de specialiștii certificați Chartered Financial Analyst pentru a sprijini gestionarea cumpărăturilor festive într-un mod mai clar și echilibrat.

CFA România este Asociația Profesioniștilor în Investiții din România care dețin certificarea internațională Chartered Financial Analyst (CFA), o calificare de top în domeniul financiar, administrată de CFA Institute și care susține standardele etice și profesionale, dezvoltarea carierei și educația financiară în România.

Tinerii, mai rapizi în scroll, iar cei maturi, mai rezervați în click

Perioada sărbătorilor de iarnă se evidențiază ca momentul de cumpărături cel mai invocat de români, depășind semnificativ alte ocazii sezoniere, cum ar fi Black Friday, Paștele sau vacanțele. Românii nu se raportează doar la bucuria de a oferi cadouri, ci și la un volum tot mai mare de stimuli comerciali: newslettere sau reclame personalizate și oferte cu termen limitat. Tinerii generației Z sunt cei mai receptivi la astfel de mesaje: 64% declară că se lasă influențați de oferte personalizate cel puțin uneori. Tendința descrește gradual în rândul generațiilor mai mature: 57% dintre Millenials și 49% dintre cei din Generația X afirmă același lucru.

Majoritatea românilor adoptă, totuși, o abordare precaută față de ofertele limitate în timp: 46% compară prețurile sau caută alternative, iar 36% pun produsele în coș și decid mai târziu. Doar un procent redus, 8%, cumpără imediat de teama de a pierde oferta, comportament mai frecvent în rândul Generației Z, în timp ce 9% ignoră complet astfel de promoții.

Vigilența digitală, un decalaj clar între generații

Diferențele nu se opresc însă la reacția față de oferte, ci și la modul în care fiecare generație gestionează riscurile. Tinerii demonstrează un nivel ridicat de vigilență: 64% dintre cei cu vârste între 18 și 28 de ani au identificat oferte false și au reușit să le evite, iar doar 4% nu sunt siguri dacă au întâlnit fraude. În rândul Generației X, incertitudinea este mai mare, cu 15% dintre respondenți care nu sunt siguri dacă au întâlnit fraude. În ciuda vigilenței diferitelor generații, aproximativ 8% dintre români recunosc că au fost victimele ofertelor false sau fraudelor online.

Abracashdabra: Ghidul pentru cumpărături responsabile și bugete liniștite 

Pentru a sprijini consumul conștient în cel mai intens sezon de cumpărături al anului, Asociația CFA România lansează ghidul „Abracashdabra de Sărbători”, un material practic construit pe expertiza specialiștilor certificați CFA. Ghidul combină claritatea financiară cu idei pentru menținerea liniștii și echilibrului personal în fața ofertelor și promoțiilor.

„Sărbătorile pot fi un prilej de a pune în practică decizii financiare inteligente: de la economisire și planificarea responsabilă a cheltuielilor, până la investirea în experiențe și valori care aduc satisfacție reală. Chiar și în fața ofertelor care apar peste tot în această perioadă, prioritizarea cadourilor care creează amintiri sau compararea prețurilor pot transforma sezonul festiv într-un proces echilibrat”, a declarat Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România.

Educația financiară este esențială în sezoanele de oferte

Educația financiară oferă românilor instrumentele necesare pentru a-și gestiona mai eficient resursele și pentru a-și asigura independența financiară, iar mesajele despre consum responsabil și educație financiară sunt considerate utile de respondenții studiului: peste jumătate dintre ei le citesc și încearcă să le aplice, inclusiv 60% dintre tinerii din Generația Z.

Un sfert dintre români își doresc să învețe să recunoască reducerile reale, iar un procent similar vrea să evite cumpărăturile impulsive. În același timp, 44% dintre tinerii din Generația Z vor să învețe cum să economisească pentru cadouri, cu peste 20 de puncte procentuale mai mult decât media populației generale. În ceea ce privește percepția asupra economisirii, 66% o văd ca pe o formă de responsabilitate, 24% ca pe o planificare pentru viitor, iar doar 8% o asociază cu o restricție sau renunțare.

Economie

Ghid de cumpărături

