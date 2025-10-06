Sorin Oprescu speră la o pedeapsă mai mică. Avocatul fostului edil al Capitalei invocă deciziile CCR privind abuzul în serviciu și spălarea banilor

Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri, 8 octombrie, dacă admite contestația la executare formulată de fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, care invocă intervenția unor modificări legislative și decizii ale Curții Constituționale apărute după condamnarea sa definitivă.

Prin intermediul avocatului său, Oprescu cere anularea parțială a pedepsei, invocând o serie de decizii ale Curții Constituționale și modificări legislative intervenite după rămânerea definitivă a hotărârii sale de condamnare.

Fostul edil susține că infracțiunea de abuz în serviciu pentru care a fost condamnat în 2022 ar fi fost reconfigurată prin modificările aduse Codului penal în 2023, prin Legea 200, care a pus în acord prevederile privind abuzul în serviciu cu Decizia CCR 405/2016. Prin această decizie, Curtea Constituțională a stabilit că fapta poate fi reținută doar atunci când este încălcată o lege sau o ordonanță, nu și un act administrativ secundar, cum ar fi un regulament intern, potrivit G4Media.

Apărătorul lui Oprescu a arătat în fața instanței că fostul primar a fost condamnat tocmai pentru încălcarea unui regulament intern al Primăriei Capitalei, deci în baza unei norme de rang inferior legii, fapt care, potrivit jurisprudenței CCR și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, nu mai poate constitui infracțiune.

„Suntem în fața unei contestații la executare care se poate admite atunci când intervine o interpretare a legii printr-o decizie a Curții Constituționale apărută ulterior rămânerii definitive a hotărârii. În cazul de față, este vorba despre Decizia 405/2016”, a susținut avocatul.

Acesta a subliniat că, potrivit deciziei Curții, elementul material al infracțiunii de abuz în serviciu trebuie raportat la o normă clară și previzibilă, cuprinsă într-un act normativ cu putere de lege, nu într-un regulament intern.

„Există toate premisele pentru admiterea contestației cel puțin în ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu. Chiar dacă ar fi vorba doar de reducerea pedepsei cu un an, impactul juridic ar fi semnificativ”, se arată în motivarea Tribunalului București, care anterior a respins cererea.

Invocarea unei alte decizii CCR privind spălarea banilor

Potrivit sursei citate, pe lângă argumentele legate de abuzul în serviciu, Sorin Oprescu a invocat și Decizia CCR 418/2018, care clarifică limitele aplicării infracțiunii de spălare de bani.

Fostul primar susține că bunurile și sumele de bani pentru care a fost condamnat nu pot fi considerate ca provenind din spălare de bani, ci doar ca fiind folosite în scop personal, fapt care nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

„Este evident că acele bunuri sau bani au fost doar folosiți, ceea ce, conform jurisprudenței Înaltei Curți, nu echivalează cu spălarea banilor”, a argumentat apărătorul.

Curtea de Apel București urmează să decidă dacă aceste argumente sunt suficiente pentru a admite contestația la executare și pentru a reanaliza pedeapsa aplicată lui Sorin Oprescu.

Sorin Oprescu va fi audiat luni, 6 octombrie, de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Fostul edil al Bucureștiului a fost reținut de poliția greacă sâmbătă, 4 octombrie, într-o parcare aflată în apropierea aeroportului din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile judiciare române, ca urmare a unei condamnări definitive.