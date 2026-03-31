search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Fost șef al Statului Major al Apărării: „Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele americane de aici”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major al Apărării, a declarat la Digi24 că România nu poate exclude riscul ca Iranul să vizeze bazele militare americane aflate pe teritoriul țării. Reacția vine după ce Teheranul a transmis că va răspunde politic și juridic dacă Statele Unite folosesc facilități din România pentru operațiuni împotriva Iranului.

Scutul de la Deveselu. FOTO EPA EFE
Ștefan Dănilă a explicat că mesajul Iranului este mai degrabă „o atenționare” decât o amenințare, însă nu poate fi ignorat.

„Nu aș spune că România nu are o problemă”

Fostul șef al Statului Major al Apărării a subliniat că, din perspectiva Teheranului, toate bazele americane sunt considerate potențiale ținte, indiferent de statul în care se află. În acest context, România trebuie să ia în calcul scenariul în care infrastructura militară americană de pe teritoriul său ar putea fi vizată:

 „Nu aș spune că România nu are o problemă, pentru că în România sunt baze americane (...). Automat trebuie să avem în vedere și acest lucru, adică există posibilitatea ca iranienii să vizeze aceste baze, așa cum au vizat și alte baze”.

Potrivit generalului, cele mai expuse rămân însă bazele americane din zona Golfului, aflate la distanță mai mică de Iran și accesibile armamentului utilizat de acesta.

Escaladare posibilă înainte de expirarea ultimatumului

Fostul șef al Statului Major al Apărării consideră că tensiunile ar putea crește semnificativ înainte de expirarea ultimatumului de 10 zile dat de președintele american Iranului pentru a accepta un acord.

Generalul anticipează intensificarea operațiunilor militare americane, inclusiv folosirea bombardierelor strategice și a forțelor speciale, pe măsură ce termenul-limită se apropie.

„Nu cred că va fi un război de scurtă durată”

Gen (r) Ștefan Dănilă a criticat decizia Statelor Unite de a lovi Iranul și, în special, eliminarea ayatollahului, pe care o consideră o eroare strategică. Deși, în opinia sa, obiectivele declarate ale Washingtonului - eliminarea capacităților nucleare și balistice iraniene - sunt justificate, el nu crede că acestea pot fi atinse rapid.

Fostul șef al Statului Major a comentat și discuțiile privind implicarea României în programul european SAFE, care prevede producția de drone destinate Ucrainei. El a respins ideea că acest lucru ar crește vulnerabilitatea țării în fața Rusiei.

Generalul a explicat că riscurile nu provin din furnizarea de echipamente, ci din capacitatea insuficientă de apărare. Dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv producția de drone, muniție și armament, ar întări România, nu ar slăbi-o, a spus el.

Ministrul Apărării nu crede că România ar putea fi atacată de Iran. Radu Miruță: „Nu este intenție de a irita NATO”

Ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice au capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă, a declarat marţi Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

Amintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, Radu Miruță, ministrul Apărării, a analizat dinamica actuală a conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că Iranul evită în mod deliberat orice provocare la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Întrebat despre capacitatea de apărare în cazul puțin probabil al unui atac, Miruță a menționat că scutul de la Deveselu este pregătit să intercepteze rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, el consideră că o escaladare de acest tip este complicată de logistica regională și de monitorizarea constantă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de la antrenorul lui Inter în dimineața barajului Turcia – România. Exclusiv
fanatik.ro
image
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
libertatea.ro
image
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Se schimbă vremea de Florii și de Paște. Când scăpăm de ploi şi de frig
observatornews.ro
image
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cât valorează în 2026 telefoanele de pe vremea comunismului: cele roşii sunt preferate de colecţionari
playtech.ro
image
Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care s-a ajuns la Tribunal
fanatik.ro
image
Regimul din Iran se destramă din interior. Război total între președinte și Gărzile Revoluționare: „Parcă sunteți sinucigași! / Tu vrei să dai totul americanilor, nu te băga”
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Voucherul pentru energie se dă în continuare. Vești bune pentru peste 5 milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
click.ro
image
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Celine Dion face o schimbare majoră în timp ce continuă lupta cu boala ei incurabilă

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?