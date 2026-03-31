Fost șef al Statului Major al Apărării: „Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele americane de aici”

Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major al Apărării, a declarat la Digi24 că România nu poate exclude riscul ca Iranul să vizeze bazele militare americane aflate pe teritoriul țării. Reacția vine după ce Teheranul a transmis că va răspunde politic și juridic dacă Statele Unite folosesc facilități din România pentru operațiuni împotriva Iranului.

Ștefan Dănilă a explicat că mesajul Iranului este mai degrabă „o atenționare” decât o amenințare, însă nu poate fi ignorat.

„Nu aș spune că România nu are o problemă”

Fostul șef al Statului Major al Apărării a subliniat că, din perspectiva Teheranului, toate bazele americane sunt considerate potențiale ținte, indiferent de statul în care se află. În acest context, România trebuie să ia în calcul scenariul în care infrastructura militară americană de pe teritoriul său ar putea fi vizată:

„Nu aș spune că România nu are o problemă, pentru că în România sunt baze americane (...). Automat trebuie să avem în vedere și acest lucru, adică există posibilitatea ca iranienii să vizeze aceste baze, așa cum au vizat și alte baze”.

Potrivit generalului, cele mai expuse rămân însă bazele americane din zona Golfului, aflate la distanță mai mică de Iran și accesibile armamentului utilizat de acesta.

Escaladare posibilă înainte de expirarea ultimatumului

Fostul șef al Statului Major al Apărării consideră că tensiunile ar putea crește semnificativ înainte de expirarea ultimatumului de 10 zile dat de președintele american Iranului pentru a accepta un acord.

Generalul anticipează intensificarea operațiunilor militare americane, inclusiv folosirea bombardierelor strategice și a forțelor speciale, pe măsură ce termenul-limită se apropie.

„Nu cred că va fi un război de scurtă durată”

Gen (r) Ștefan Dănilă a criticat decizia Statelor Unite de a lovi Iranul și, în special, eliminarea ayatollahului, pe care o consideră o eroare strategică. Deși, în opinia sa, obiectivele declarate ale Washingtonului - eliminarea capacităților nucleare și balistice iraniene - sunt justificate, el nu crede că acestea pot fi atinse rapid.

Fostul șef al Statului Major a comentat și discuțiile privind implicarea României în programul european SAFE, care prevede producția de drone destinate Ucrainei. El a respins ideea că acest lucru ar crește vulnerabilitatea țării în fața Rusiei.

Generalul a explicat că riscurile nu provin din furnizarea de echipamente, ci din capacitatea insuficientă de apărare. Dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv producția de drone, muniție și armament, ar întări România, nu ar slăbi-o, a spus el.

Ministrul Apărării nu crede că România ar putea fi atacată de Iran. Radu Miruță: „Nu este intenție de a irita NATO”

Ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice au capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă, a declarat marţi Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

Amintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, Radu Miruță, ministrul Apărării, a analizat dinamica actuală a conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că Iranul evită în mod deliberat orice provocare la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Întrebat despre capacitatea de apărare în cazul puțin probabil al unui atac, Miruță a menționat că scutul de la Deveselu este pregătit să intercepteze rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, el consideră că o escaladare de acest tip este complicată de logistica regională și de monitorizarea constantă.