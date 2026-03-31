Ministrul Apărării nu le dă nicio șansă adversarilor NATO: „România este sută la sută teritoriu sigur"

Ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice au capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă, a declarat marţi vicepremierul Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

Acesta a participat la Masa rotundă a Guvernului cu tema "Următorul salt al Europei de Sud-Est" ("Romania Government Roundtable - South-east Europe's next leap forward"), eveniment organizat de grupul editorial The Economist.

"Având în vedere că multe lucruri se întâmplă în regiune, activitatea mea ca ministru al Apărării este foarte intensă. Se întâmplă în continuare multe lucruri în Ucraina, noi lucruri se desfăşoară în Iran şi toate aceste aspecte influenţează nu numai costul vieţii, ci influenţează de asemenea deciziile pe care le analizăm în interiorul NATO, în interiorul UE şi, desigur, în interiorul Ministerului Apărării. Nu putem să vorbim despre un mediu sigur pentru afaceri fără să putem o oferi o siguranţă acestui mediu de afaceri, fără să putem garanta că investiţiile nu vor fi afectate de ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în Iran", a afirmat Radu Miruţă, conform traducerii oferite de organizatori, scrie Agerpres.

El a subliniat că România contribuie la consolidarea Flancului de Est prin bugetul alocat MApN şi prin importanţa acordată regiunii Mării Negre.

"Şi având vedere acest context tocmai am aprobat un buget pentru Ministerul Apărării, unde anul acesta 40% din întregul buget este alocat către astfel de proiecte, de asemenea, 21% este alocat către SAFE, 11 proiecte reprezintă achiziţii individuale, însă 10 dintre acestea reprezintă achiziţii comune. Lucruri noi se întâmplă şi în ceea ce priveşte regiunea Mării Negre, deci contribuim la consolidarea Flancului de Est, unde discutăm cu aliaţii noştri pentru a putea avea o înţelegere mai clară vizavi de ceea ce am putea întreprinde pentru a creşte nivelul de eficienţă", a precizat Miruţă.

Ministrul s-a referit şi la o serie de probleme pe partea de achiziţii în plan european.

"Există câteva probleme, discutăm despre o Europă unită, dar în ceea ce priveşte achiziţiile pentru fiecare minister al apărării sunt fragmentate. Nu putem discuta despre 27 de soluţii individuale doar pentru o singură problemă militară. Din această perspectivă avem o provocare imensă pentru ţările europene în ceea ce priveşte realizarea acestor achiziţii, pentru că trebuie să înţelegem ceea ce trebuie să facem individual pentru a putea contribui per ansamblu la consolidarea Flancului de Est. Este o discuţie în curs. Partea bună este că avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă", a menţionat Miruţă.

Acesta a evidenţiat, ca un aspect important, că ţările partenere lucrează în continuare la dezvoltarea capacităţii de a descuraja posibilii atacatori.

"Capacitatea de a descuraja posibilii atacatori reprezintă cel mai important aspect la care lucrăm. Şi putem face acest lucru prin creşterea investiţiilor, prin a avea achiziţii comune şi printr-un dialog constant între reprezentanţii ministerelor de apărare. La acest lucru lucrăm şi din această perspectivă, teritoriul NATO, teritoriile europene şi teritoriul românesc, toate acestea sunt sută la sută teritorii sigure", a spus Miruţă.