Radu Miruță: drona explodată în Portul Constanța transporta 300 de kilograme de explozibil. Când ne-au informat ucrainenii

Autoritățile ucrainene au informat partea română cu 10-15 minute înainte de explozia dronei maritime din Portul Constanța că aparatul transporta explozibil, a declarat Radu Miruță, în condițiile în care drona a ajuns în România în jurul orei 6:00 dimineața.

După explozia dronei maritime în Portul Constanța în această dimineață, ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit câteva explicații nu foarte coerente despre modul în care au acționat autoritățile române și despre informațiile primite din partea Ucrainei în orele premergătoare incidentului.

În cadrul unei scurte conferințe de presă, ministrul a declarat că partea ucraineană a informat autoritățile române cu aproximativ 10-15 minute înainte de deflagrație că drona transporta explozibil. În urma acestei notificări, spune el, echipele de specialiști trimise să evalueze situația au fost retrase din zonă, fără a putea însă să răspundă şi la întrebarea de ce, dacă drona a ajuns în portul românesc în jurul orei 6:00 dimineața, Ucraina ne-a avertizat asupra riscului pe care-l reprezintă abia în jurul orei 10:00.

Radu Miruță a confirmat că drona care s-a autodetonat în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de cinci drone maritime şi că astfel de drone pot transporta în jur de 300 de kilograme de explozibil fiecare.

Întrebat despre modul în care a fost gestionat acest incident, Radu Miruță a ținut să precizeze că Portul Constanța nu se află în zona de responsabilitate a Armatei Române, monitorizarea și gestionarea unor astfel de situații revenind în principal Gărzii de Coastă și Autorității Navale Române.

În finalul explicațiilor sale, el a mai spus că, în urma acestui incident, autoritățile române au solicitat Ucrainei ca, în situații similare care pot genera riscuri pentru România, notificările să fie transmise imediat. De asemenea, miniștrii români ai Apărării și Afacerilor Interne au cerut o videoconferință cu omologii ucraineni pentru a analiza circumstanțele incidentului și modul de cooperare dintre cele două părți.