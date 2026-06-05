UE transmite un mesaj de calm după scumpirea kerosenului. Ce spune comisarul pentru transporturi

Nu există semne că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil pentru avioane în lunile următoare, în ciuda șocului energetic provocat de războiul din Iran, susține comisarul european pentru transporturi. Cu toate acestea, prețurile ridicate determină companiile aeriene să reducă rutele nerentabile.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială care leagă Golful de piețele globale, a fost în mare parte blocată în ultimele trei luni, reducând aprovizionarea cu petrol cu aproximativ 14 milioane de barili pe zi, adică circa 14% din cererea globală.

UE a reușit până acum să facă față perturbărilor, în condițiile în care Orientul Mijlociu reprezintă aproximativ 20% din importurile sale de kerosen, iar livrările din SUA și Nigeria au acoperit în mare parte deficitul.

Rute reduse și posibile creșteri de tarife

„În prezent nu există o penurie de combustibil pentru avioane în Europa. Nu există semne că am putea avea o lipsă în perioada următoare”, a declarat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, într-un interviu pentru Reuters, adăugând că aeroporturile regionale sunt cele mai expuse riscurilor.

Principala problemă rămâne creșterea prețurilor. Asociația Internațională a Transportului Aerian estimează că kerosenul reprezintă 25–30% din costurile de operare ale companiilor aeriene.

„De aceea vedem că unele companii aeriene aleg să anuleze anumite rute care nu aveau sens economic”, a spus Tzitzikostas.

Pasagerii ar putea resimți creșterile de tarife abia mai târziu în acest an sau chiar anul viitor, pe măsură ce expiră strategiile de acoperire a riscului (hedging) ale companiilor aeriene, însă oficialul a precizat că situația „variază foarte mult de la o companie la alta”.

Situația ar putea deveni „foarte dificilă” spre finalul anului

Privind spre finalul anului, Tzitzikostas a spus că situația ar deveni „foarte dificilă” dacă livrările din Orientul Mijlociu ar rămâne perturbate. Analiștii se așteaptă ca prețul petrolului să se mențină în jur de 90 de dolari pe baril în acest an, în creștere cu 40% față de luna februarie.

„Este esențial ca războiul să se oprească și ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede... Trebuie să avem mereu în vedere că Europa este pregătită. Avem rezerve de urgență în statele membre”, a spus el, adăugând că executivul european ar coordona eventuale eliberări de rezerve și că, pentru moment, nu este necesară redistribuirea acestora.

Teheranul și Washingtonul au purtat discuții de la armistițiul din aprilie, însă cu progrese limitate și încălcări repetate. Surse diplomatice au declarat pentru Reuters că, dacă s-ar ajunge în curând la un acord, acesta ar fi probabil unul temporar, iar Strâmtoarea Ormuz ar rămâne sub control iranian.

Dincolo de aviație, un conflict prelungit ar putea afecta economia globală. OCDE a avertizat că acest lucru ar putea încetini puternic creșterea economică până la niveluri similare celor din criza financiară din 2008–2009 sau pandemia de COVID-19.

„Nu este doar o problemă de kerosen sau combustibili. Am putea ajunge chiar la o recesiune globală”, a spus Tzitzikostas.