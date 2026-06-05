Bărbat acuzat că, timp de doi ani, a violat-o pe fiica fostei sale concubine. Fata avea doar 11 ani cand au început abuzurile

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat prevetiv, fiind acuzat de viol asupra unui minor. Individul e suspectat că, timp de aproximativ doi ani, a violat-o pe fiica fostei sale concubine. La momentul la care abuzurile au început, fata avea 11 ani, iar anchetatorii suspectează că violurile au avut loc în mod constant, petrecându-se în fiecare săptămână.





Ancheta a fost demarată în luna mai 2026, după ce autorităţile au fost informate despre caz în data de 13 mai, potrivit News.ro.

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în intervalul cuprins între vara anului 2022 şi data de 22.07.2024, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin constrângere şi profitând de relaţia de încredere pe care o stabilise cu persoana vătămată, fiica fostei sale partenere, în vârstă de 11 ani la momentul comiterii primelor acte materiale, precum şi de incapacitatea acesteia de a exprima un consimţământ valabil la efectuarea unor acte de natură sexuală, aflându-se în diferite imobile situate pe raza localităţii Floreşti, jud. Cluj, a supus-o, în mod repetat, unor acte de natură sexuală constând în raporturi sexuale, acte sexuale orale şi alte acte de penetrare vaginală”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Vineri, suspectul a fost prezentat în faţa unui judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul, acuzat că a profitat de incapacitatea victimei „de a înţelege pe deplin implicaţiile angrenării în activităţi de natură sexuală”

Procurorii au argumentat necesitatea acestei măsuri arătând că „inculpatul a adus o atingere brutală şi repetată libertăţii şi integrităţii sexuale a victimei minore, profitând de incapacitatea victimei, în vârstă de 11 ani la data primelor acte materiale, de a înţelege pe deplin implicaţiile sociale, biologice şi psihologice ale angrenării în activităţi de natură sexuală cu un adult, profitând de poziţia de încredere pe care a dobândit-o asupra victimei şi aplicând tehnici de manipulare specifice grooming-ului”.

De asemenea, anchetatorii subliniază că gravitatea cazului este accentuată de durata şi caracterul repetat al faptelor, evidenţiind că acestea ar fi fost comise „în mod sistematic, pe parcursul unei perioade de aproximativ doi ani”.

Amintim că, la începutul acestui an, un caz similar a fost soluționat recent de Judecătoria Arad, unde un bărbat de 44 de ani și partenera sa au fost condamnați pentru abuzuri sexuale asupra fiicei minore a femeii.



Magistrații au condamnat-o pe o femeie în vârstă de 36 de ani la peste 13 ani de închisoare, după ce aceasta i-a permis concubinului său, în vârstă de 44 de ani, să-i violeze timp de patru ani fiica minoră. Violatorul a primit 20 de ani de închisoare, dar, decizia nu este definitivă. Totodată, cei doi trebuie să îi plătească 50.000 de euro victimei.

În urmă cu câțiva ani un bărbat de 35 de ani, din judeţul Dâmboviţa, a fost arestat după ce, timp de cinci ani, între a violat-o pe fiica minoră a concubinei sale.