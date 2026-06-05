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A încercat să mituiască un polițist cu 1.000 de lei, apoi a ridicat oferta la 2.000 de euro. Ce a urmat

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Un șofer din București a fost prins în trafic după ce a trecut pe roșu și a încercat să „rezolve” situația pe loc, oferindu-i polițistului bani, odată cu documentele mașinii. Când acesta a refuzat, șoferul nu s-a descurajat, ci a mărit miza de 10 ori.

Poliţistul a refuzat mita. FOTO: arhivă
Poliţistul a refuzat mita. FOTO: arhivă

Un șofer din București s-a ales cu un dosar penal în urma căruia a fost plasat sub control judiciar pe 60 de zile, după ce a insistat să mituiască un poliţist care l-a oprit în trafic pentru că a trecut pe culoarea roşie a semaforului într-o intersecţie.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, i-a dat polițistului de la Brigada Rutieră 1.000 de lei, odată cu actele mașinii, aunci când agentul i-a cerut documentele pentru control. Când acesta a refuzat banii, şoferul nu s-a lăsat şi a insistat, promiţându-i acestuia o sump de 10 ori mai mare, dacă închide orchii şi îl lasă să plece.

În urma cercetărilor, a ieşit la iveală şi motivul pentru care bărbatul era dispus să plătească peste 2.000 de euro: nu doar că trecuse pe culoarea roşie la semnafor, ci avea permisul suspendat.

„La data de 1 iunie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat (un bărbat în vârstă de 38 de ani), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Din probele administrate a rezultat că, la aceeaşi dată, în jurul orei 08:30, în municipiul Bucureşti, Sector 2, inculpatul a fost oprit în trafic de un agent principal de poliţie din cadrul DGPMB - Brigada Rutieră Bucureşti, după ce a traversat intersecţia pe culoarea roşie a semaforului. În acest context, inculpatul i-a înmânat poliţistului, împreună cu documentele autovehiculului, suma de 1.000 de lei, pentru ca acesta să nu efectueze verificările necesare şi să nu constate că avea dreptul de a conduce suspendat, ceea ce ar fi condus la întocmirea unui dosar penal. Poliţistul a refuzat, motiv pentru care inculpatul i-a promis remiterea suplimentară a sumei de 2.000 de euro în acelaşi scop”, a anunţat Parchetul Capitalei într-un comunicat de presă.

După refuzul polițistului, cazul a fost preluat de procurori, iar şoferul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Bucureşti.

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