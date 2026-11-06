„Fjord” și alte patru filme românești, în atenția industriei cinematografice la Los Angeles

Cinematografia românească primește o recunoaștere specială la unul dintre cele mai importante târguri internaționale de film. Pentru prima dată în istoria evenimentului, o țară va beneficia de un program dedicat, iar România este cea aleasă pentru această ediție.

La ediţia din 2026, filmele româneşti ocupă prim-planul. Foto: Instagram/AFM

American Film Market (AFM), eveniment cunoscut mai ales ca o platformă de promovare a filmelor comerciale, își îndreaptă anul acesta atenția și către cinematografia de artă. România va beneficia de un program special la ediția din 10-15 noiembrie, organizată la hotelul Fairmont Century Plaza din Los Angeles. Este pentru prima dată când AFM desemnează o țară căreia îi dedică un astfel de program, notează hollywoodreporter.

Organizația Creative Romanian Filmmakers (CRFM), care reprezintă industria cinematografică românească, va participa cu o delegație de regizori, producători și companii de profil. Aceștia își vor prezenta cele mai noi filme și vor discuta cu reprezentanți ai industriei despre oportunitățile de filmare în România și despre posibile colaborări pentru coproducții internaționale.

„România face parte de mulți ani din comunitatea AFM și suntem mândri să îi recunoaștem contribuția la cinematografia mondială, desemnând-o prima țară căreia îi dedicăm un program special”, a declarat Jackie Brenneman, președinta și directoarea executivă a Independent Film & Television Alliance (IFTA), organizația care organizează AFM. „Împreună cu Creative Romanian Filmmakers, ne dorim să prezentăm talentul excepțional al țării și oportunitățile de colaborare internațională”, a mai spus ea.

La rândul său, Mihai Lupu, directorul executiv al CRFM, a amintit că organizația promovează producătorii români pe piețele și la festivalurile importante din lume încă din 2016, iar American Film Market a fost mereu o oprire importantă în acest demers.

„Desemnarea României drept țară căreia i se acordă o atenție specială în acest an este un moment important pentru întreaga noastră industrie. Este o invitație adresată distribuitorilor, agenților de vânzări și producătorilor să descopere poveștile, talentele și locurile de filmare din România și să construiască parteneriate de durată cu noi”, a spus acesta.

Cristian Mungiu merge la Los Angeles cu „Fjord”

Din delegația română va face parte și regizorul Cristian Mungiu, care va prezenta drama „Fjord”, recompensată cu Palme d’Or și în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve. Filmul este propunerea oficială a României pentru Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, și este considerat un candidat cu șanse mari să ajungă pe lista extinsă a Academiei Americane de Film, care va fi anunțată pe 15 decembrie.

„Anul acesta, un film românesc a fost premiat la fiecare dintre marile festivaluri”, a remarcat Cristian Mungiu. „Cred că filmele românești au un potențial real pe piețele internaționale - nu doar în festivaluri, ci și în rândul unui public mai larg. Din acest punct de vedere, campania lui «Fjord» din sezonul premiilor și lansarea sa în cinematografele din America de Nord sunt promițătoare”, a mai spus acesta.

Regizorul va încerca să atragă atenția și asupra României ca destinație pentru producțiile cinematografice. El a subliniat că schema de rambursare a unei părți din cheltuielile de producție este din nou funcțională și că au început discuțiile cu autoritățile române pentru introducerea unui mecanism prin care producătorii să poată primi în avans banii aferenți acestui stimulent, astfel că speră ca primele rezultate concrete ale acestor discuții să apară chiar din 2027.

La AFM, regizorul va participa și la o dezbatere intitulată „Dincolo de Noul Val: România, următorul partener pentru producții cinematografice”. Evenimentul este programat sâmbătă, 14 noiembrie, între orele 16:00 și 17:00, pe scena Constellation de la Fairmont Century Plaza.

Alături de Mungiu vor fi Valentin Savu, director general al Oficiului Român pentru Film și Investiții în Cultură, Alma Bacula, șefa departamentului de producție și parteneră la Icon Films, precum și producătorii Iuliana Tarnovetchi, Gabriel Popescu și Ionuț Ionescu. Participanții vor discuta despre posibilitățile de filmare în România, colaborarea cu producători locali și accesul la facilitățile financiare oferite industriei.

Patru filme românești, proiectate la AFM

Programul AFM include și proiecțiile a patru producții românești, la cinematograful AMC Century City 15: „Comatogen”, regizat de Igor Cobileanski, „Gone Guy”, de Andrei Dăscălescu, „Grounded”, de Ligia Ciornei, și „The Circle”, de Valeriu Andriuță.

La eveniment vor participa și companiile românești Augmented Films, Bullsrecords, Idea Film, Nomad Films Global, Profesional Film Partners, Quantum Media Creative, Frame Film, Mavish Ask, Negrea Visuals, Sýmbolon și Tarnovski Marketing Consultancy. Acestea vor avea spații dedicate întâlnirilor cu potențiali parteneri în apartamentele 1005 și 1037 ale hotelului Fairmont Century Plaza.