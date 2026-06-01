Cristian Mungiu, despre filmul „Fjord”: „Vreau ca spectatorii să-și pună la îndoială convingerile ferme”

Cristian Mungiu a atras atenția, luni ,asupra subfinanțării cronice a culturii în România și a lipsei unei strategii pe termen lung și a vorbit despre turneul de promovare a filmului „Fjord”, aflat în cursa pentru Oscar.

Cunoscutul regizor vorbește despre „improvizaţii la nivel de exploatare şi distribuţie” și despre faptul că „viaţa filmului ar trebui să înceapă din momentul în care este gata”, însă în realitate „atunci când se termină filmul s-au terminat şi banii”, potrivit News.ro.

Potrivit regizorului, lipsa bugetelor pentru distribuție face ca filmele românești să aibă un impact redus:

„Nu există bani nici în bugetul de producție al filmului, nici după, pentru a promova acest film. Se produc niște filme, dar ele au un impact minimal, pentru că nu există locuri de exploatare, nu există bugete de distribuție”.

Mungiu critică subfinanțarea sistemică: „Bugetul Ministerului Culturii este 0,0 ceva”

Regizorul subliniază că România are „singurul buget al unui minister al Culturii în Europa, care începe nu cu un 0, ci cu doi de 0”.

Regizorul dă exemplul Timișoarei, unde redeschiderea cinematografelor a fost posibilă datorită voinței politice: „În momentul în care există voință, e posibil”.

Cristian Mungiu insistă asupra investiției în educație și formarea spiritului critic: „Să nu judecăm neapărat investițiile în termen de kilometri de autostrăzi. E bine să investim şi în oameni”.

Promovarea filmului „Fjord” pentru Oscar

Regizorul speră să obțină sprijin din mediul privat pentru campania filmului „Fjord”, selectat automat în cursa pentru Oscar datorită unei noi reguli a Academiei Americane de Film.

Regizorul citează replica preferată dintr-un film de Corneliu Porumboiu, „am făcut și noi revoluție cum am putut”, explicând că Ministerul Culturii „a făcut ce a putut”, dar resursele sunt limitate.

Cristian Mungiu precizează că o campanie reală pentru Oscar necesită un buget de „între 5 şi 10 milioane de euro”, sumă imposibil de acoperit din fonduri românești.

Filmul are însă „cel mai puternic distribuitor pentru genul ăsta de film” și este susținut de actori care pot participa la promovare.

„Fjord este, în final, un film preponderent românesc”

Regizorul explică faptul că filmul reprezintă la Oscar România, nu Norvegia:

„Naționalitatea filmului este legată nu de locul din care au venit cei mai mulți bani, ci de naționalitatea scenaristului şi regizorului”.

Turneu internațional de promovare: august 2026 – martie 2027

Cristian Mungiu anunță un turneu global de prezentare a filmului, pe care îl consideră și o formă de promovare a României.

„Cele mai multe știri bune despre România vin dinspre cultură şi cinema. (...) Această promovare de la om la om, pe baza unor evenimente, e mult mai eficientă”, subliniază regizorul.

Regizorul speră ca filmul să provoace reflecție:

„Îmi doresc ca cei care văd filmul să îşi pună un pic la îndoială convingerile ferme pe care le au”, într-o societate „extrem de polarizată”.

„Fjord” va avea o proiecție unică pe 13 iunie, de la ora 19:00, în 90 de cinematografe din țară.