Fiul lui Ilie Dumitrescu scapă de închisoare în dosarul fugii de la locul accidentului

Actorul Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a părăsit locul unui accident rutier produs în septembrie 2025. Curtea de Apel București a menținut sentința, iar în motivarea deciziei judecătorii au arătat că actorul a recunoscut fapta și a avut „o atitudine procesuală sinceră şi de regret”.

Toto Dumitrescu nu va ajunge la închisoare. Foto: GSP

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei. Toto Dumitrescu, al cărui nume real este Ilie Badea Dumitrescu, conducea un autoturism Mercedes și a intrat în coliziune cu mașina unei femei de 23 de ani. În urma impactului, autoturismul acesteia a lovit o altă mașină, potrivit Agerpres.

Tânăra a fost rănită și transportată la spital, în timp ce actorul a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitația creată.

Ulterior, iubita acestuia le-a spus anchetatorilor că actorul s-ar fi speriat pentru că știa că nu avea permis de conducere. Potrivit declarațiilor din dosar, aceasta l-ar fi îndemnat în repetate rânduri să meargă la poliție, însă Dumitrescu ar fi amânat momentul.

„În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că «o să meargă mâine»”, se arată în documentele depuse la dosar.

Actorul ar fi urmărit inclusiv știrile despre accident și ar fi știut că este căutat de poliție. După aproximativ 48 de ore, oamenii legii l-au găsit într-un apartament și l-au dus la audieri.

Toto Dumitrescu și-a recunoscut fapta

Dumitrescu a recunoscut acuzația și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată. În aceste condiții, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului au fost reduse de la 2-7 ani la 1 an și 4 luni - 4 ani și 8 luni de închisoare.

În timpul audierilor, actorul a susținut că, după accident, s-a asigurat că persoanele implicate sunt în siguranță. El a explicat că a intrat în panică, inclusiv din cauza situației iubitei sale, despre care credea că ar putea fi însărcinată.

„După producerea accidentului rutier, s-a asigurat că toată lumea este în siguranță. A susținut că se afla într-o stare de panică din cauza faptului că bănuia că iubita lui este însărcinată, era anxioasă și tremura. De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată”, se arată în documentele citate.

De ce nu a ajuns actorul în închisoare

Toto Dumitrescu a fost condamnat în august 2026 de Judecătoria Sectorului 1 la doi ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel București la 10 septembrie 2026.

Instanța a considerat că executarea pedepsei în penitenciar nu este necesară, ținând cont de comportamentul actorului pe parcursul procedurilor judiciare.

„Cât privește conduita sa, instanța constată că inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a dat declarații în calitate de suspect și de inculpat, a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și în faza de judecată, aspecte reținute în favoarea sa”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au concluzionat că „atitudinea procesuală sinceră şi de regret” justifică suspendarea executării pedepsei.

„Instanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probațiune, aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni”, se precizează în hotărâre.

Toto Dumitrescu va fi supravegheat timp de trei ani. În această perioadă, el trebuie să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Arhiepiscopia Bucureștilor, fie la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

De asemenea, actorul nu are voie să conducă autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea. În 2021, el a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.