 Fiul lui Ilie Dumitrescu scapă de închisoare în dosarul fugii de la locul accidentului | adevarul.ro
search
Luni, 14 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fiul lui Ilie Dumitrescu scapă de închisoare în dosarul fugii de la locul accidentului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Actorul Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a părăsit locul unui accident rutier produs în septembrie 2025. Curtea de Apel București a menținut sentința, iar în motivarea deciziei judecătorii au arătat că actorul a recunoscut fapta și a avut „o atitudine procesuală sinceră şi de regret”.

Toto Dumitrescu nu va ajunge la închisoare.
Toto Dumitrescu nu va ajunge la închisoare. Foto: GSP

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei. Toto Dumitrescu, al cărui nume real este Ilie Badea Dumitrescu, conducea un autoturism Mercedes și a intrat în coliziune cu mașina unei femei de 23 de ani. În urma impactului, autoturismul acesteia a lovit o altă mașină, potrivit Agerpres. 

Tânăra a fost rănită și transportată la spital, în timp ce actorul a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de agitația creată.

Ulterior, iubita acestuia le-a spus anchetatorilor că actorul s-ar fi speriat pentru că știa că nu avea permis de conducere. Potrivit declarațiilor din dosar, aceasta l-ar fi îndemnat în repetate rânduri să meargă la poliție, însă Dumitrescu ar fi amânat momentul.

„În aceste două zile, ea i-a spus de mai multe ori să meargă la poliție, dar el a zis că «o să meargă mâine»”, se arată în documentele depuse la dosar.

Actorul ar fi urmărit inclusiv știrile despre accident și ar fi știut că este căutat de poliție. După aproximativ 48 de ore, oamenii legii l-au găsit într-un apartament și l-au dus la audieri.

Toto Dumitrescu și-a recunoscut fapta

Dumitrescu a recunoscut acuzația și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată. În aceste condiții, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului au fost reduse de la 2-7 ani la 1 an și 4 luni - 4 ani și 8 luni de închisoare.

În timpul audierilor, actorul a susținut că, după accident, s-a asigurat că persoanele implicate sunt în siguranță. El a explicat că a intrat în panică, inclusiv din cauza situației iubitei sale, despre care credea că ar putea fi însărcinată.

„După producerea accidentului rutier, s-a asigurat că toată lumea este în siguranță. A susținut că se afla într-o stare de panică din cauza faptului că bănuia că iubita lui este însărcinată, era anxioasă și tremura. De aceea, au hotărât să plece împreună acasă pentru a se liniști și a nu afla tatăl ei că este însărcinată”, se arată în documentele citate.

De ce nu a ajuns actorul în închisoare

Toto Dumitrescu a fost condamnat în august 2026 de Judecătoria Sectorului 1 la doi ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel București la 10 septembrie 2026.

Instanța a considerat că executarea pedepsei în penitenciar nu este necesară, ținând cont de comportamentul actorului pe parcursul procedurilor judiciare.

„Cât privește conduita sa, instanța constată că inculpatul a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a dat declarații în calitate de suspect și de inculpat, a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și în faza de judecată, aspecte reținute în favoarea sa”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au concluzionat că „atitudinea procesuală sinceră şi de regret” justifică suspendarea executării pedepsei.

„Instanța apreciază că, prin supravegherea Serviciului de Probațiune, aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni”, se precizează în hotărâre.

Toto Dumitrescu va fi supravegheat timp de trei ani. În această perioadă, el trebuie să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Arhiepiscopia Bucureștilor, fie la Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

De asemenea, actorul nu are voie să conducă autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea. În 2021, el a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
digi24.ro
image
Ce au găsit muncitorii sub podelele Palatului Buckingham, aflat în lucrări de restaurare. Fuseseră ascunse acum 140 ani. FOTO
stirileprotv.ro
image
După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului
gandul.ro
image
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
mediafax.ro
image
Nicușor Dan, pus să tranșeze războiul Steaua – FCSB! Răspunsul președintelui României i-a înfuriat pe fanii „militarilor”
fanatik.ro
image
Un oligarh rus decorat de Vladimir Putin a finanțat nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Este un „prieten personal”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
digisport.ro
image
Prin ce a trecut Ruxandra Luca pe o stradă din Capitală. Gestul unui șofer a lăsat-o fără cuvinte: „Când ne-am dezumanizat așa?”
click.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe”
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi
observatornews.ro
image
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
cancan.ro
image
Avertisment dur: În următorii 5 ani ies la pensie 1.300.000 români. Nu are cine le plăti pensia!
newsweek.ro
image
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
prosport.ro
image
Card european de sănătate sau asigurare de călătorie? Diferențele importante pe care trebuie să le știi înainte să pleci din țară
playtech.ro
image
Arena Națională, devastată după concerte! Imagini dezolante cu cel mai mare stadion al țării înainte de FCSB – Petrolul
fanatik.ro
image
Adio, pensie? Un istoric american spune că modelul tradițional al pensionării se apropie de sfârșit
ziare.com
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni nu-l folosesc
digisport.ro
image
Litoralul nu s-a golit! Stațiunile unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75% și în septembrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru
click.ro
image
Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”
click.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
harry megan, regina, william si kate GettyImages jpg
”Iadul se va dezlănțui!” Avertismentul care dă fiori. Ce lovitură urmează să-i dea Ducii de Sussex delicatei Prințese Kate
okmagazine.ro
Coloană de prizonieri sovietici capturați în încercuirea de la Kiev, în septembrie 1941
Armata Roșie, între înaintea Wehrmachtului și teroarea NKVD
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte

OK! Magazine

image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!