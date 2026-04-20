Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul accidentului rutier de anul trecut. Decizia nu este definitivă

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a părăsit locul accidentului rutier produs în septembrie 2025, pe bulevardul Primăverii din București. Decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 nu este definitivă.

„În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) și (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului.

În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deținerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., obligă inculpatul ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 de zile.

În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 4.500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA.

După impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție. Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

După impact, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior într-un apartament din Ilfov. Deși a negat inițial consumul de droguri, testele au indicat prezența cocainei.

Cu mai puțin de o lună înainte, actorul scăpase de un alt dosar similar, după ce fusese oprit în trafic. Deși au existat urme de cocaină în urină, analizele de sânge nu au confirmat consumul, iar cazul a fost clasat.