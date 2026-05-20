A fost respins apelul medicului Dorel Săndesc, în dosarul accidentului din 2018. Avocații ar fi urmărit tergiversarea procesului până la prescripție

Curtea de Apel Timișoara a respins ca tardiv apelul formulat de managerul Spitalului Județean Timișoara, medicul Dorel Săndesc, condamnat în primă instanță la un an și opt luni de închisoare cu suspendare în dosarul accidentului rutier din 2018.

Potrivit Libertatea, apelul a fost trimis prin poștă din Serbia în ultima zi legală, însă judecătorii au considerat relevantă data la care documentele au ajuns la instanță, nu data expedierii.

Astfel, apelul a fost respins pe procedură, fără analizarea fondului cauzei.

De asemenea, surse citate de publicație declară că strategia avocaților ar fi urmărit tergiversarea procesului până la împlinirea termenului de prescripție.

Mai mulți avocați consultați de publicație au afirmat însă că legea nu distinge între un oficiu poștal din România și unul din străinătate, iar data depunerii la poștă ar fi trebuit luată în calcul.

Avocații mai spun că Dorel Săndesc poate formula recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă acesta ar fi admis, dosarul ar putea fi retrimis spre rejudecarea apelului, existând posibilitatea încetării procesului penal ca urmare a prescripției.

În 2018, medicul a intrat cu mașina pe care o conducea într-un alt autoturism, iar o femeie a murit la nouă luni de la producerea accidentului.

Prof. Dorel Săndesc, care la momentul producerii accidentului era șeful ATI al Spitalului Județean, i-a acordat imediat toate îngrijirile victimei de 53 de ani, până la sosirea ambulanței. La spital, victima a fost supusă unor intervenții chirurgicale.

Leziunile grave suferite s-au complicat pe fondul infecțiilor nosocomiale contactate în spital.

Avocații medicului au cerut ca un expert să stabilească dacă femeia a murit din cauza rănilor suferite în accident sau în urma infecțiilor nosocomiale contractate în spital.

În martie anul acesta, instanța l-a condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpă. Decizia Judecătoriei nu era definitivă.

Dorel Săndesc este medic primar de Anestezie și Terapie Intensivă, profesor universitar și doctor în științe medicale. El conduce Clinica ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara și coordonează Disciplina ATI la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.