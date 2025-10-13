search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Fiul de 10 ani al femeii spulberate pe trecerea de pietoni își suna mama în timp ce medicii o resuscitau. Cine este șoferul vinovat

O tragedie cutremurătoare a avut loc luni pe Șoseaua Berceni, din București. O femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav după ce au fost lovite pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW. În timp ce medicii încercau să o resusciteze pe mama aflată în stop cardiac, telefonul acesteia a început să sune. 

Accident groaznic în Capitală FOTO: FB
Accident groaznic în Capitală FOTO: FB

La celălalt capăt al firului era fiul ei, un băiat de doar 10 ani. Un medic i-a răspuns și i-a dat vestea care avea să zguduie întreaga familie.

Potrivit martorilor, femeia traversa strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul. Impactul a fost atât de puternic, încât mama a fost aruncată pe contrasens, unde alte două mașini au lovit-o, provocând decesul acesteia. Căruciorul a fost proiectat la peste 40 de metri.

În momentul sosirii echipajului, femeia era în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare nu au avut niciun succes. În acest timp, fiul de 10 ani al femeii a sunat pe telefonul mamei, iar la celălalt capăt a răspuns un medic, care i-a comunicat șocanta veste, astfel aflând întreaga familie despre accident, potrivit observator.

Fetiţa de un an din cărucior a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” cu răni grave la cap şi coloană. Micuța a fost diagnosticată cu traumatism cranian, fractură de femur și contuzii toraco-abdominale.

Cine este tânărul care a spulberat o mamă cu copilul în căruț

Tânărul care a provocat accidentul a fost identificat. Din postările sale de pe rețelele de socializare reiese pasiunea lui pentru mașini și condusul cu viteză.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”, scrie acesta într-una din postările sale pe social media. 

Șoferul care a produs accidentul FOTO: captura video
Șoferul care a produs accidentul FOTO: captura video

Șoferul, cunoscut în mediul online pentru viteza excesivă, susține că frânele nu au funcționat.

„A mai avut un accident [...] acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. […] E acelaşi băiat, da. Tot el e. […] Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el”, a spus un cunoscut al şoferului, pentru publicația citată.

Martorii și măsurătorile poliției arată însă că vehiculul circula cu viteză mare și a lovit pietonii fără a frâna. Rezultatele preliminare ale testelor pentru alcool și droguri au fost negative.

Poliția a demarat cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și circumstanțelor accidentului. 

