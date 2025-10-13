Un tânăr de 19 ani cu permisul suspendat a murit după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă

Un tânăr de 19 ani, din Dâmbovița, a murit luni, 13 octombrie, în urma unui accident rutier în județul Argeș. Potrivit polițiștilor, acesta avea permisul de conducere suspendat.

Un tânăr în vârstă de 19 ani a murit la spital, luni, după ce a fost rănit grav într-un accident rutier, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Evenimentul rutier s-a produs în cursul nopţii de duminică spre luni pe drumul naţional DN 72A, în comuna Cetăţeni.

„Din verificările preliminare s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din judeţul Dâmboviţa, care conducea un autoturism pe DN 72A (...), circulând din direcţia Câmpulung spre Târgovişte, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul lipsei de experienţă în conducere, al neadaptării vitezei în curbă la dreapta, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, condus de un bărbat de 35 de ani, din Câmpulung, după care a fost proiectat într-un alt autoturism, parcat în afara carosabilului”, transmite IPJ Argeş

Tânărul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, unde ulterior a survenit decesul. Celălalt şofer a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

„De asemenea, din verificări a rezultat că tânărul de 19 ani figura cu dreptul de a conduce suspendat, iar autoturismul pe care acesta îl conducea avea valabilitatea numerelor provizorii expirată.”