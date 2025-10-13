Video Accident grav cu două victime pe un bulevard din Târgu Jiu. Ambii bărbați din autoturism neagă că ar fi fost la volan

Doi bărbați din Târgu Jiu, de 36 și 39 de ani, au fost implicați într-un accident rutier produs luni noapte, 13 octombrie. Potrivit autorităților, șoferul ar fi pierdut controlul direcției, moment în care a intrat într-un stâlp. Inițial, ambii bărbați au negat că ar fi condus autoturismul.

Potrivit Gazeta de Sud, polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, luni noapte, printr-un apel la 112 cu privire la accidentul produs pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, soldat cu victime.

La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj.

Potrivit autorităților, șoferul ar fi pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens și părăsit carosabilul, moment în care a intrat într-un stâlp, pe care l-a avariat.

Ulterior, autoturismul a fost proiectat într-un gard și a revenit pe carosabil, oprindu-se în fața unui hotel din zonă.

În interiorul vehiculului se aflau doi bărbați, de 36 și 39 de ani, ambii din Târgu Jiu, care au fost răniți și transportați la spital pentru investigații medicale. Aceștia erau conștienți, dar necooperanți.

Din cauza stării de sănătate, bărbatul de 34 de ani a fost testat prin recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Bărbatul de 39 de ani a refuzat prelevarea probelor.

Ambii au negat inițial că ar fi condus autoturismul. Investigațiile polițiștilor au indicat că bărbatul de 39 de ani ar fi fost la volan la momentul incidentului.

În prezent, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.