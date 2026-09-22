 SUA și China se pregătesc pentru întâlnirea Xi–Trump de la Washington. Despre ce vor discuta cei doi lideri? | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

SUA și China se pregătesc pentru întâlnirea Xi–Trump de la Washington. Despre ce vor discuta cei doi lideri?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele chinez Xi Jinping se deplasează această săptămână la Washington, nu la New York, evitând astfel participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, pentru a se întâlni cu omologul american Donald Trump. Vizita readuce în prim-plan relația sino-americană și, în special, tema care a dominat ultimele săptămâni: competiția dintre cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale și reglementarea acesteia.

Donald Trump speră să facă afaceri cu Xi Jinping
Donald Trump speră să facă afaceri cu Xi Jinping/FOTO:AFP

Liderul chinez va efectua o vizită de stat în Statele Unite, de miercuri până vineri, cei doi șefi de stat urmând să discute despre comerț, inteligență artificială și chestiuni strategice mai ample. Trump îl va întâmpina personal pe Xi la baza militară Andrews, miercuri, înaintea convorbirilor programate pentru joi.

Este prima vizită a lui Xi în Statele Unite din 2015 și prima sa întâlnire cu Trump din luna mai a acestui an. Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Guo Jiakun, a declarat că cei doi președinți vor avea "un schimb de opinii aprofundat" pe teme importante ale relației sino-americane, dar și privind pacea și dezvoltarea la nivel global. Potrivit acestuia, Beijingul va colabora cu Washingtonul pentru a consolida o relație de "stabilitate strategică constructivă" și pentru a gestiona diferendele dintre cele două părți.

Comerț și inteligență artificială

Dosarul comercial este așteptat să domine discuțiile, în condițiile în care, deși cele două țări mențin de aproape un an un armistițiu comercial, nu au ajuns încă la un acord permanent, iar disputele rămân deschise, cu implicații directe asupra echilibrului economic global, războiului din Ucraina, dosarului iranian și economiei mondiale.

Viceprimul-ministru chinez He Lifeng, principalul negociator comercial al Beijingului, s-a aflat deja în weekend în Statele Unite, pentru convorbiri cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, menite să pregătească întâlnirea celor doi lideri. Duminică, cele două părți au discutat și despre crearea unui canal de comunicare dedicat inteligenței artificiale. Bessent a declarat că Statele Unite au propus un mecanism de informare reciprocă privind eventuale "incidente" legate de AI, care ar putea căpăta implicații de securitate națională, ambele părți descriind discuțiile și atmosfera drept excelente.

Potrivit informațiilor făcute publice, oficiali americani și chinezi urmează să se reîntâlnească peste aproximativ două luni, la Shenzhen, pentru a discuta riscurile asociate inteligenței artificiale, precum și protocoalele de comunicare în cazul unor incidente legate de securitatea AI. Bessent a precizat că, în urma discuțiilor de duminică cu He Lifeng, cele două părți au convenit să creeze un canal oficial de dialog pe tema inteligenței artificiale, care va include și o "linie de incidente" pentru comunicarea rapidă în astfel de situații.

"Ulterior, dorim să începem discuții privind protocoale... astfel încât cele două părți să ajungă la un acord cu privire la principalele riscuri legate de AI, fie că este vorba despre agenți artificiali scăpați de sub control, fie despre actori nestatali, inclusiv actori cibernetici nestatali", a declarat Bessent.

Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale

Oficialul american și-a reiterat poziția potrivit căreia companiile care dezvoltă sisteme de inteligență artificială trebuie să fie trase la răspundere pentru creațiile lor, inclusiv în situațiile în care agenți AI scapă de sub control și desfășoară atacuri cibernetice neautorizate, așa cum s-a întâmplat în cazul platformei open-source Hugging Face. „Incidentul de la Hugging Face este responsabilitatea conducerii OpenAI, nu a unor agenți AI“, a spus Bessent. „Aceste laboratoare trebuie să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni. Pot încetini dezvoltarea în orice moment, dacă doresc.“

Întrebat despre viitorul armistițiului comercial dintre SUA și China, care a plafonat tarifele vamale bilaterale, dar urmează să expire pe 10 noiembrie, Bessent a spus că subiectul a fost discutat de cele două părți, fără însă a confirma explicit o eventuală prelungire a termenului. Oficialul american s-a arătat, în general, optimist în privința relației comerciale bilaterale: „A fost unul dintre punctele centrale ale discuției și, din nou, considerăm că relația se bucură de o stabilitate importantă începând din toamna trecută, iar eu cred că aceasta va continua.“

Iran și Taiwan, dosare sensibile

Războiul lui Trump cu Iranul își pune, la rândul său, amprenta asupra întâlnirii, în condițiile în care China încearcă să evite eventualele sancțiuni americane care ar putea viza țările și companiile care colaborează cu Teheranul.

China este unul dintre cei mai importanți parteneri economici și susținători diplomatici ai Iranului, cumpărând o mare parte din exporturile petroliere ale acestuia și încercând, în același timp, să joace un rol de mediator în conflict, aflat acum în luna a șaptea. Analiștii avertizează însă că așteptările legate de întâlnirea Trump–Xi rămân limitate.

În același timp, în centrul discuțiilor rămâne amenințarea unui conflict militar legat de Taiwan, insula autoguvernată pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său. În luna iulie, diplomatul chinez de rang înalt Wang Yi îi transmisese secretarului de stat american Marco Rubio că îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări "necesită acțiuni concrete", avertizând totodată cu privire la dosarul taiwanez.

Taipei se bazează în mare măsură pe sprijinul Washingtonului pentru a face față presiunilor tot mai mari venite din partea Beijingului. În luna iunie, Rubio declarase că se afla în discuție o vânzare majoră de armament american către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, Trump descriind acordul drept „o carte de negociere foarte bună“ în relația cu China.

Printre elementele de negociere aflate la dispoziția Beijingului se numără și controlul asupra aprovizionării globale cu pământuri rare — materiale esențiale pentru producția de tehnologie avansată, de care depind numeroase industrii americane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Statul român lucrează pentru Călin Georgescu
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
„Noi te-am propus antrenor!” Gigi Mustață îi cere lui Reghecampf să impună reguli stricte la FCSB: „Fă curățenie în vestiar!”
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!
digisport.ro
image
Descoperire șocantă la aproape 4 ani după operație. Ce au găsit medicii în abdomenul unei femei
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
observatornews.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
cancan.ro
image
Premierul desemnat anunță că pensia și salariul nu mai pot fi cumulate. Va continua reforma pensiilor militare
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Cât se câștigă la cules de struguri în 2026. Recolta este bogată, dar podgoriile duc lipsă de muncitori
playtech.ro
image
Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro!
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
A venit la București pentru o româncă celebră! După o lună, s-a afișat cu o prezentatoare TV
digisport.ro
image
21 de copii vor primi burse prin programul GEN10. Nadia Comăneci și Ciprian Marica caută pe viitorii campioni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Gestul de disperare al lui Putin. Rusia a impus stare de alertă la granița NATO
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”
click.ro
image
Un copil de 6 ani a căzut de la etajul 2 în București. Băiețelul ar fi nepotul lui Puya
click.ro
image
Un bărbat și-a filmat mama în ultimele 14 zile de viață. Cum s-a schimbat starea femeii de la o zi la alta
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hayden Panettiere, moarte accidentală la doar 36 de ani. Ce substanțe au fost găsite în organismul ei
image
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă”

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces