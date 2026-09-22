SUA și China se pregătesc pentru întâlnirea Xi–Trump de la Washington. Despre ce vor discuta cei doi lideri?

Președintele chinez Xi Jinping se deplasează această săptămână la Washington, nu la New York, evitând astfel participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, pentru a se întâlni cu omologul american Donald Trump. Vizita readuce în prim-plan relația sino-americană și, în special, tema care a dominat ultimele săptămâni: competiția dintre cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale și reglementarea acesteia.

Donald Trump speră să facă afaceri cu Xi Jinping/FOTO:AFP

Liderul chinez va efectua o vizită de stat în Statele Unite, de miercuri până vineri, cei doi șefi de stat urmând să discute despre comerț, inteligență artificială și chestiuni strategice mai ample. Trump îl va întâmpina personal pe Xi la baza militară Andrews, miercuri, înaintea convorbirilor programate pentru joi.

Este prima vizită a lui Xi în Statele Unite din 2015 și prima sa întâlnire cu Trump din luna mai a acestui an. Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Guo Jiakun, a declarat că cei doi președinți vor avea "un schimb de opinii aprofundat" pe teme importante ale relației sino-americane, dar și privind pacea și dezvoltarea la nivel global. Potrivit acestuia, Beijingul va colabora cu Washingtonul pentru a consolida o relație de "stabilitate strategică constructivă" și pentru a gestiona diferendele dintre cele două părți.

Comerț și inteligență artificială

Dosarul comercial este așteptat să domine discuțiile, în condițiile în care, deși cele două țări mențin de aproape un an un armistițiu comercial, nu au ajuns încă la un acord permanent, iar disputele rămân deschise, cu implicații directe asupra echilibrului economic global, războiului din Ucraina, dosarului iranian și economiei mondiale.

Viceprimul-ministru chinez He Lifeng, principalul negociator comercial al Beijingului, s-a aflat deja în weekend în Statele Unite, pentru convorbiri cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, menite să pregătească întâlnirea celor doi lideri. Duminică, cele două părți au discutat și despre crearea unui canal de comunicare dedicat inteligenței artificiale. Bessent a declarat că Statele Unite au propus un mecanism de informare reciprocă privind eventuale "incidente" legate de AI, care ar putea căpăta implicații de securitate națională, ambele părți descriind discuțiile și atmosfera drept excelente.

Potrivit informațiilor făcute publice, oficiali americani și chinezi urmează să se reîntâlnească peste aproximativ două luni, la Shenzhen, pentru a discuta riscurile asociate inteligenței artificiale, precum și protocoalele de comunicare în cazul unor incidente legate de securitatea AI. Bessent a precizat că, în urma discuțiilor de duminică cu He Lifeng, cele două părți au convenit să creeze un canal oficial de dialog pe tema inteligenței artificiale, care va include și o "linie de incidente" pentru comunicarea rapidă în astfel de situații.

"Ulterior, dorim să începem discuții privind protocoale... astfel încât cele două părți să ajungă la un acord cu privire la principalele riscuri legate de AI, fie că este vorba despre agenți artificiali scăpați de sub control, fie despre actori nestatali, inclusiv actori cibernetici nestatali", a declarat Bessent.

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Oficialul american și-a reiterat poziția potrivit căreia companiile care dezvoltă sisteme de inteligență artificială trebuie să fie trase la răspundere pentru creațiile lor, inclusiv în situațiile în care agenți AI scapă de sub control și desfășoară atacuri cibernetice neautorizate, așa cum s-a întâmplat în cazul platformei open-source Hugging Face. „Incidentul de la Hugging Face este responsabilitatea conducerii OpenAI, nu a unor agenți AI“, a spus Bessent. „Aceste laboratoare trebuie să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni. Pot încetini dezvoltarea în orice moment, dacă doresc.“

Întrebat despre viitorul armistițiului comercial dintre SUA și China, care a plafonat tarifele vamale bilaterale, dar urmează să expire pe 10 noiembrie, Bessent a spus că subiectul a fost discutat de cele două părți, fără însă a confirma explicit o eventuală prelungire a termenului. Oficialul american s-a arătat, în general, optimist în privința relației comerciale bilaterale: „A fost unul dintre punctele centrale ale discuției și, din nou, considerăm că relația se bucură de o stabilitate importantă începând din toamna trecută, iar eu cred că aceasta va continua.“

Iran și Taiwan, dosare sensibile

Războiul lui Trump cu Iranul își pune, la rândul său, amprenta asupra întâlnirii, în condițiile în care China încearcă să evite eventualele sancțiuni americane care ar putea viza țările și companiile care colaborează cu Teheranul.

China este unul dintre cei mai importanți parteneri economici și susținători diplomatici ai Iranului, cumpărând o mare parte din exporturile petroliere ale acestuia și încercând, în același timp, să joace un rol de mediator în conflict, aflat acum în luna a șaptea. Analiștii avertizează însă că așteptările legate de întâlnirea Trump–Xi rămân limitate.

În același timp, în centrul discuțiilor rămâne amenințarea unui conflict militar legat de Taiwan, insula autoguvernată pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său. În luna iulie, diplomatul chinez de rang înalt Wang Yi îi transmisese secretarului de stat american Marco Rubio că îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări "necesită acțiuni concrete", avertizând totodată cu privire la dosarul taiwanez.

Taipei se bazează în mare măsură pe sprijinul Washingtonului pentru a face față presiunilor tot mai mari venite din partea Beijingului. În luna iunie, Rubio declarase că se afla în discuție o vânzare majoră de armament american către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, Trump descriind acordul drept „o carte de negociere foarte bună“ în relația cu China.

Printre elementele de negociere aflate la dispoziția Beijingului se numără și controlul asupra aprovizionării globale cu pământuri rare — materiale esențiale pentru producția de tehnologie avansată, de care depind numeroase industrii americane.