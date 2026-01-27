Primarul comunei Sânmihaiu Român susține că a aflat din surse neconfirmate oficial că familia minorului de 13 ani implicat în crima de la Cenei ar intenționa să-l scoată din România, posibil în Spania. Afirmația vine în contextul în care adolescentul, care a fost externat pentru a doua oară de la Neuropsihiatrie, nu poate fi supus măsurilor restrictive și se află împreună cu mama sa la o adresă neprecizată, sub supravegherea DGASPC Timiș.

Viorel Mărcuți, primarul localității în care locuiesc bunicii minorului de 13 ani, a explicat, pentru postul local de televiziune Tele Europa Nova, că a aflat indirect de la polițiști că familia minorului implicat în crima din Cenei ar putea încerca să îl scoată din țară. Ulterior, primarul a reiterat că nu există o confirmare oficială și că nu a avut nicio discuție directă cu familia copilului.

Sursa video: Facebook/ Tele Europa Nova

„Așa a ajuns la mine de la locuitori și asta am spus și mai departe. Nu mi-am exprimat teama, era o discuție din zona bunicilor. Nu a fost direct, așa a ajuns la mine, că intenționează să ducă băiatul acolo. Informația nu e verificată, nu vreau să vă spun prostii”, a declarat primarul pentru Antena 3 CNN. De asemenea, a spus că nu cunoaște familia și că nu a existat nicio comunicare directă cu aceasta.

Edilul a mai precizat că, potrivit informațiilor primite de la Poliție, minorul de 13 ani nu se află sub nicio măsură restrictivă, nu pentru că autoritățile nu ar fi dorit, ci pentru că legislația actuală nu permite acest lucru.

„Nu mai gândeşti, doar distrugi"

Băiatul fusese internat la Secţia de Neuropsihiatrie Infantilă, dar a fost externat pentru a doua oară de mama sa, iar în prezent autoritățile l-au mutat într-o altă locație, care nu a fost făcută publică, împreună cu mama lui. Această măsură este parte din supravegherea și protecția specializată stabilită de Direcția pentru Protecția Copilului Timiș (DGASPC). Surse din anchetă spun că minorul s-ar afla în locuința unei rude, păzit de polițiști în civil. Paza instituită ar avea rolul de a proteja familia de eventuale reacții violente ale comunității, după ce duminică seară oamenii au înconjurat casa bunicilor, unde suspectau că se ascunde băiatul de 13 ani acuzat de uciderea prietenului său. În acest timp, agresorul posta pe rețelele sociale: „Un moment de nervi poate întuneca mintea şi atunci nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi, iar când îţi dai seama, e prea târziu".

Anterior, DGASPC a transmis că „copilul se află într-o locație pe care familia ne-a comunicat-o. Mama, care este reprezentantul legal al copilului, a decis să meargă cu copilul într-o locație aleasă de familie. Păstrăm legătura cu familia și continuăm să monitorizăm cazul”. În același timp, minorul urmează să fie evaluat medical, după depistarea substanțelor interzise, iar instituția subliniază că „în structura DGASPC Timiș nu există un centru specializat pentru minorii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal”.

Crima în cauză a avut loc în seara de 19 ianuarie 2026, în Cenei, județul Timiș. Victima, Mario Berinde, a fost ucisă de doi adolescenți de 15 ani. Potrivit anchetatorilor, băieții l-au chemat pe Mario sub pretextul că vor să-i arate un ATV nou. Ajuns la locuința minorului de 13 ani, adolescentul de 15 ani l-ar fi lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuțitul. Ulterior, cei doi au implicat un al treilea minor de 15 ani pentru a scăpa de cadavru, încercând mai întâi să incendieze trupul, apoi îngropându-l într-o groapă săpată anterior, cu capul înfășurat într-o geacă. Fapta ar fi fost premeditată cu aproximativ o lună înainte.

Doi dintre adolescenți, ambii de 15 ani, sunt arestați preventiv: unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Mario Berinde a fost înmormântat sâmbătă, în localitatea sa natală.

În context, ministrul Justiției a anunțat înființarea unui grup de lucru pluridisciplinar care să analizeze posibilitatea modificării legislației penale pentru minorii sub 14 ani, inclusiv reducerea vârstei minime de răspundere penală. Grupul va colabora cu instituții judiciare și organizații de societate civilă pentru a evalua oportunitatea acestor modificări.