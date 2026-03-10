search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump o numește pe Melania „vedetă de cinema”: „Vă vine să credeți? Filmul a fost super tare”

0
0
Publicat:

Remarcile au fost făcute la retragerea anuală a republicanilor din Camera Reprezentanților, unde Trump a discutat și despre reducerea prețurilor la medicamente.

Donald și Melania Trump FOTO: X
Donald și Melania Trump FOTO: X

Președintele Donald Trump s-a adresat republicanilor din Cameră la unul dintre cluburile sale de golf din Florida, în timpul retragerii anuale a grupului parlamentar și a făcut remarci despre noul documentar al Primei Doamne, scrie People.

În discursul său de la Trump National Doral, președintele a vorbit despre filmul soției sale, Melania, care a început să fie difuzat pe Amazon în aceeași zi cu discursul său.

În declarațiile sale, președintele a povestit o anecdotă despre cum a fost „atât de mândru” că a redus prețurile la medicamente în primul său mandat, încât s-a grăbit să-i spună primei doamne.

„M-am dus acasă și i-am spus marii noastre Prime Doamne, care acum este o vedetă de cinema”, a declarat Trump, în vârstă de 79 de ani, potrivit C-SPAN .

„Are cel mai mare... Poți să crezi asta? Filmul ăla a fost sexy și este sexy. A devenit vedetă de cinema”, a continuat el. „A fost un film bun”, a adăugat el.

Trump s-a alăturat primei doamne la Centrul Kennedy pentru premiera filmului acesteia , joi, 29 ianuarie.

Filmul promitea spectatorilor imagini din culisele celor 20 de zile premergătoare celei de-a doua învestiri a lui Trump, prin ochii primei doamne alese.

Melania, care a apărut pentru prima dată în cinematografe pe 30 ianuarie, a primit o rată de aprobare uimitoare de 11% în rândul criticilor de pe Rotten Tomatoes până marți, 10 martie, în ușoară creștere față de rata anterioară de 8%.

Deși Trump a lăudat-o pe prima doamnă pentru filmul său în trecut, laudele vin cu o anumită rezervă.

În timpul unei conversații cu reporterii la evenimentul său organizat de Board of Peace la Washington, DC, pe 19 februarie, președintele a lăudat performanța filmului la box office , unde a avut premiera cu încasări de 7,04 milioane de dolari în primul weekend.

„Are un film de mare succes chiar acum, care a ajuns pe primul loc în topuri. Vă vine să credeți?”, a spus Trump .

„O mare vedetă de cinema”, a continuat el despre soția sa. „Întotdeauna spun că e o problemă, pentru că mereu spun că nu e loc într-o singură familie pentru două vedete. I-am spus că nu putem avea două vedete într-o singură familie.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
fanatik.ro
image
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noi controale la români. Cine sunt primii vizați
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!