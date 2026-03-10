Donald Trump o numește pe Melania „vedetă de cinema”: „Vă vine să credeți? Filmul a fost super tare”

Remarcile au fost făcute la retragerea anuală a republicanilor din Camera Reprezentanților, unde Trump a discutat și despre reducerea prețurilor la medicamente.

Președintele Donald Trump s-a adresat republicanilor din Cameră la unul dintre cluburile sale de golf din Florida, în timpul retragerii anuale a grupului parlamentar și a făcut remarci despre noul documentar al Primei Doamne, scrie People.

În discursul său de la Trump National Doral, președintele a vorbit despre filmul soției sale, Melania, care a început să fie difuzat pe Amazon în aceeași zi cu discursul său.

În declarațiile sale, președintele a povestit o anecdotă despre cum a fost „atât de mândru” că a redus prețurile la medicamente în primul său mandat, încât s-a grăbit să-i spună primei doamne.

„M-am dus acasă și i-am spus marii noastre Prime Doamne, care acum este o vedetă de cinema”, a declarat Trump, în vârstă de 79 de ani, potrivit C-SPAN .

„Are cel mai mare... Poți să crezi asta? Filmul ăla a fost sexy și este sexy. A devenit vedetă de cinema”, a continuat el. „A fost un film bun”, a adăugat el.

Trump s-a alăturat primei doamne la Centrul Kennedy pentru premiera filmului acesteia , joi, 29 ianuarie.

Filmul promitea spectatorilor imagini din culisele celor 20 de zile premergătoare celei de-a doua învestiri a lui Trump, prin ochii primei doamne alese.

Melania, care a apărut pentru prima dată în cinematografe pe 30 ianuarie, a primit o rată de aprobare uimitoare de 11% în rândul criticilor de pe Rotten Tomatoes până marți, 10 martie, în ușoară creștere față de rata anterioară de 8%.

Deși Trump a lăudat-o pe prima doamnă pentru filmul său în trecut, laudele vin cu o anumită rezervă.

În timpul unei conversații cu reporterii la evenimentul său organizat de Board of Peace la Washington, DC, pe 19 februarie, președintele a lăudat performanța filmului la box office , unde a avut premiera cu încasări de 7,04 milioane de dolari în primul weekend.

„Are un film de mare succes chiar acum, care a ajuns pe primul loc în topuri. Vă vine să credeți?”, a spus Trump .

„O mare vedetă de cinema”, a continuat el despre soția sa. „Întotdeauna spun că e o problemă, pentru că mereu spun că nu e loc într-o singură familie pentru două vedete. I-am spus că nu putem avea două vedete într-o singură familie.”