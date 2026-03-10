11 martie, ziua în care Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial pandemie de coronavirus

La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial pandemia de COVID-19, după ce virusul SARS-CoV-2 se răspândise rapid pe glob. La acel moment erau raportate peste 121.000 de cazuri și 4.380 de decese în 114 țări.

1990 – Începe manifestația din Piața Operei din Timișoara

La 11 martie 1990, în Piața Operei din Timișoara a început o manifestație populară organizată la câteva luni după căderea regimului comunist din România. Participanții au cerut consolidarea democrației și delimitarea clară de structurile fostului regim comunist, într-un context politic marcat de tensiuni și de dezbateri privind direcția reformelor din țară. Protestele au reunit reprezentanți ai societății civile, studenți și activiști, fiind organizate sub forma unor adunări publice și dezbateri în piața centrală a orașului.

Manifestația a continuat și în zilele următoare, iar la 12 martie 1990 a fost adoptată Proclamația de la Timișoara, un document programatic care conținea mai multe puncte privind democratizarea României și limitarea accesului la funcții publice pentru foștii activiști comuniști și membri ai Securității. Textul a fost citit public în piață și a devenit unul dintre documentele simbolice ale perioadei de tranziție politică de după Revoluția din 1989.

1931 – S-a născut actorul Ion Besoiu

La 11 martie 1931, la Sibiu, s-a născut actorul român Ion Besoiu, cunoscut pentru activitatea sa în teatru, film și televiziune. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a devenit una dintre figurile importante ale scenei românești, fiind asociat de-a lungul carierei cu mai multe teatre importante din țară.

Ion Besoiu a jucat în numeroase producții cinematografice și seriale de televiziune, fiind cunoscut publicului larg pentru roluri din filme istorice și drame românești. De-a lungul carierei a primit mai multe distincții pentru activitatea artistică și a fost implicat și în viața culturală și profesională a breslei actorilor. Actorul a murit în anul 2017.

2003 – A fost fondată Curtea Penală Internațională

La 11 martie 2003, Curtea Penală Internațională și-a început oficial activitatea la Haga, în Țările de Jos, după intrarea în vigoare a Statutului de la Roma, tratatul internațional care a creat instituția. Curtea a fost concepută ca o instanță permanentă menită să judece persoane acuzate de crime grave de drept internațional, atunci când statele nu pot sau nu doresc să desfășoare anchete și procese la nivel național.

Competența Curții include judecarea crimelor de genocid, crimelor împotriva umanității, crimelor de război și, ulterior, a crimei de agresiune. Instanța funcționează independent de Organizația Națiunilor Unite, dar cooperează cu aceasta în diverse domenii. De la înființare, Curtea Penală Internațională a deschis anchete în mai multe situații internaționale și a emis mandate de arestare pentru persoane suspectate de comiterea unor astfel de infracțiuni.

2004 – Atentatele din trenurile de la Madrid

La 11 martie 2004, mai multe explozii aproape simultane au avut loc în trenuri de navetiști din Madrid, capitala Spaniei, în timpul orei de vârf de dimineață. Atacurile au vizat patru trenuri și au provocat moartea a 192 de persoane și rănirea a aproximativ 2.000 de oameni, fiind unul dintre cele mai grave atentate teroriste din istoria Europei. Printre victime s-au numărat și 16 cetățeni români.

Investigațiile autorităților spaniole au indicat că atacurile au fost organizate de o celulă extremistă inspirată de rețeaua teroristă al-Qaida. Exploziile au fost provocate cu dispozitive improvizate plasate în rucsacuri în vagoanele trenurilor. Atentatele au avut loc cu trei zile înaintea alegerilor generale din Spania și au generat o amplă reacție internațională și măsuri sporite de securitate în Europa.

2011 – Cutremurul și tsunamiul din Japonia

La 11 martie 2011, un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 9,0 s-a produs în Oceanul Pacific, în largul coastei de est a Japoniei. Seismul, cunoscut drept Cutremurul Tōhoku din 2011, a declanșat un tsunami puternic care a lovit zonele de coastă, provocând distrugeri majore în mai multe prefecturi japoneze. Valurile au inundat orașe, infrastructură și zone industriale, iar bilanțul victimelor a depășit 15.000 de persoane.

În urma tsunamiului a fost afectată grav Centrala nucleară Fukushima Daiichi, unde sistemele de răcire au cedat, ducând la topirea parțială a combustibilului nuclear în mai multe reactoare. Accidentul a fost clasificat la nivelul 7 pe Scala Internațională a Evenimentelor Nucleare, același nivel atribuit dezastrului de la Centrala Nucleară Cernobîl din 1986. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie.

2020 – OMS declară pandemia de COVID-19

La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial că răspândirea virusului SARS‑CoV‑2, care provoacă boala COVID‑19, constituie o pandemie globală. Decizia a fost anunțată după ce numărul cazurilor confirmate a crescut rapid în mai multe regiuni ale lumii, depășind granițele inițiale ale focarului identificat la finalul anului 2019.

La momentul declarației, la nivel global erau raportate 121.811 cazuri de infectare și 4.380 de decese în 114 țări. Anunțul a determinat guvernele din întreaga lume să adopte măsuri de sănătate publică, inclusiv restricții de circulație, închiderea unor activități și intensificarea sistemelor de monitorizare epidemiologică pentru limitarea răspândirii virusului.