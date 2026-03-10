Locurile de vis unde să-ți petreci Paștele în 2026. Destinațiile de basm din România unde tradiția se împletește cu frumusețea naturii

Pentru toți cei care vor să petreacă o vacanță de Paște în care să îmbine experiențele tradiționale cu frumusețile naturii, România este o țară cât se poate de ofertantă. În doar patru zile poți avea parte de o experiență de vis, în zonele istorice ale țării.

Duminică 12 aprilie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Cu ocazia acestei sărbători fundamentale pentru lumea creștină, românii beneficiază de un mini-concediu de patru zile, în mod legal, de la stat. Așa că mulți vor profita pentru a se bucura de o vacanță binemeritată.

Specialiștii în turism spun că trebuie alese destinații turistice la o distanță acceptabilă de casă. Asta ca să nu petreceți jumătate din mini-concediu pe drum. Pentru cei care vor să îmbine experiențele tradiționale pascale cu relaxarea în natură, România rămâne o destinație de top. Mai ales că există câteva zone care trebuie vizitate măcar odată în viață, în această perioadă a anului.

Tradiție și spectacol al naturii în capătul de nord al României

Una dintre cele mai frumoase zone din România în care-ți poți petrece Paștele este fără îndoială Maramureșul. Este un adevărat leagăn al tradiției, dar în același timp și o destinație turistică excepțională pentru cei care caută peisaje de vis, plimbări prin zone autentice și natură sălbatică.

De Paște în Maramureș ai ocazia, în plus, să faci cunoștință cu gastronomia locală, ceea ce înseamnă, garantat, dragoste la prima degustare. Printre locațiile ideale, pentru a-ți petrece sărbătorile pascale în Maramureș se numără satul Breb, cel care oferă una dintre cele mai autentice experiențe de acest fel. Adică aveți ocazia să vă cazați într-o casă autentic maramureșeană într-un adevărat paradis rural. „Satul este cunoscut pentru porțile maramureșene sculptate, casele vechi din lemn și atmosfera liniștită. În perioada Paștelui, localnicii participă la slujbele religioase îmbrăcați în costume populare, iar mesele festive sunt pregătite după rețete tradiționale”, se arată pe cunoscutul blog de călătorii călătorinbascheti.ro.

Dacă tot vă aflați în Maramureș, aveți ocazia să vizitați bisericile faimoase din lemn. De neratatat sunt Mănăstirea Bârsana (o experiență autentică de neuitat) și Mănăstirea Săpânța-Peri (cea mai înaltă biserică din lemn). Unii călători cu experiență recomandă să participați la slujba de Înviere și sfințirea bucatelor la biserici precum cele din Desești și Surdești, tocmai pentru a simți o atmosferă pascală unică.

Dacă vă rămâne timp nu ezitați să faceți o excursie la Cimitirul Vesel din Săpânța sau o călătorie de relaxare la băile sărate din Ocna Șugatag. Cei pasionați mai mult de drumeții montane, pot găsit în zona Maramureșului tot ceea ce caută. De exemplu, din Desești se poate urca și vizita Rezervația naturală Iezeru Mare și Culmea Pietrei. Frumos este și traseul care trece prin satul Mara către barajul de la Runcu-Tătaru și Cheile Tătarului. Tot de la Mara puteți ajunge și la Rezervația naturală Tăurile Chendrioaiei. Din Breb, pasionații de călătorii montane pot face o plimbare de neuitat prin Rezervația geologică „Creasta Cocoșului”. Nu trebuie uitată nici Valea Izei sau Botiza cu locurile sale de tradiție și basm.

Bucovina bucatelor delicioase și al peisajelor de basm

Atunci când vorbim despre sărbători pascale și mai ales despre îmbinarea dintre tradiție și excursii montane, Bucovina ne vine mereu în minte. Este un ținut absolut fabulos în care tradițiile se îmbină perfect cu diferite alte forme de turism, mai vechi sau mai noi. Dacă este să ne referim la latura tradițională și spirituală a vacanței, un Paște la mănăstirile din Bucovina, cu greu mai poate fi întâlnit în altă parte. Este vorba, mai ales despre cele opt mănăstiri celebre intrate în patrimoniul UNESCO: Mănăstirea Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Arbore, Pătrăuți, „Sfântul Ioan cel nou“ Suceava și Probota. Totodată, după atâta post și rugăciune veți avea ocazia să degustați din delicioasele preparate tradiționale bucovinene.

Bulzul bucovinean, tocănița de hribi, tochitura bucovineană, ciorba rădăuțeană și faimosul tort din clătite cu brânză dulce, sunt doar câteva exemple care pot convinge pe oricine să bată un drum până în nordul țării, măcar să le guste. La toate acestea se adaugă numeroasele mezeluri tradiționale, absolut delicioase. Totul stropit cu o vișinată sau afinată de prin partea locului. Tot la capitolul tradiții, de neratat sunt atelierele de ceramică de la Marginea, un loc unde nu doar puteți achiziționa obiecte de artizanat fabuloase dar este și locul în care puteți face cunoștință cu seva lutului, în experiențe unice. De Paște, nu ar trebuie ratată localitatea Ciocănești, o capitală a ouălor încondeiate în România, singurul loc unde puteți găsi un muzeu al ouălor „închistrite”. Evident, pentru cei mai aventuroși, o mini-vacanță în Bucovina poate deveni foarte satisfăcătoare.

Și asta în condițiile în care sunt mai multe masive muntoase faimoase, cărări de munte deosebite și locuri panoramice incredibile. Este de ajuns să amintim drumețiile pe Rarău, cu plecare din Pojorăța, Moara Dracilor (lângă Câmpulung), Sadova cu lacurile sale fascinante, Tinovul Mare sau Pietrele Muierii de la Solca. Nu trebuie ratat Giumalăul și Călimaniul. Pentru experiențe montane în familie, Vatra Dornei reprezintă o soluție ideală, beneficiind de numeroase facilități pentru toată familia. Și la Gura Humorului, există un parc de aventură și multă-multă distracție. Dacă sunteți în Bucovina trebuie neapărat să faceți o tură și cu mocănița de la Moldovița.

Un Paște liniștit în lumea arhaică transilvăneană

O altă destinație foarte potrivită, anul acesta pentru Paște este Transilvania. Mai precis, zona Munților Apuseni cu posibilități extraordinare de a vizita și Țara Hațegului dar și zonele săsești. Pentru cine vrea atmosferă tradițională de Paște, este recomandat satul Rîmetea, situat în comuna cu același nume, județul Alba. Este o așezare cu rădăcină medievale, atestată încă de la jumătatea secolului al XIII lea. Este unul dintre cele mai frumoase sate ardelenești și o destinație de vis pentru iubitorii de natură, de tradiție, de fotografii frumoase. Situat la baza masivului Piatra Secului, Rîmetea este un loc de basm, cu o liniște rurală din povești. Aici se găsesc mâncăruri tradiționale dar și o frântură din Paștele de altădată. Pe lângă frumusețile tradiționale, puteți oricând să vă dezmorțiți urcând pe Piatra Secuiului sau pe Munții Trascău. Dacă sunteți pasionați și de istorie, nu trebuie să ratați ruinele Cetății Trascău din Colțești.

La numai 27 kilometri depărtare se află și Salina Turda, care merită vizitată fiind cel mai spectaculos subteran modelat antropic, la nivel mondial. Tot în zona Apusenilor, se găsește leac și pentru cei care caută liniște și relaxare deplină în mjlocul naturii, departe de agitația specifică sărbătorilor. Este vorba despre satul Măguri, una dintre mari așezări montane din România. Măguri se află la peste 1000 de metri altitudine și oferă un peisaj de basm și o liniște aparte. Evident, condimentată de sunetele ruralului montan sau de zgomotele naturii. De la Măguri puteți face trasee montane pe Apuseni. De exemplu, o excursie prin Cheile Răcătăului sau la Lacul Tarnița.

Dacă vă treziți devreme, puteți încerca și o incursiune la Sibiu, mai ales că în perioada 3-14 aprilie are loc Târgul de Paște cu peste 50 de expozanți din întreaga țară. Aici veți cu siguranță bucate tradiționale, obiecte de artizanat și numeroase alte frumuseți. Și dacă tot ajungeți la Sibiu, nu ratați Valea Hârtibaciului, una dintre cele mai frumoase și autentice zone din Transilvania săsească. Veți găsi biserici fortificate, sate germane pitorești, mânare tradițională și tradiții pe măsură. Puteți vizita Agnita, Cornățel, Hosman, Brădeni, Șelimbăr și multe altele. Nu trebuie ratată nici plimbarea cu mocănița de pe Valea Hârtibaciului.