General ucrainean: „Dacă ne limităm doar la apărare, vom fi zdrobiți”. Kievul pregătește acțiuni surpriză pe front

Forțele armate ucrainene încearcă să preia inițiativa pe câmpul de luptă și pregătesc acțiuni care ar putea lua prin surprindere trupele ruse, afirmă generalul-maior Oleksandr Komarenko.

Într-un interviu acordat publicației RBC-Ucraina, ofițerul superior a explicat că strategia Kievului nu poate fi una exclusiv defensivă. Potrivit acestuia, reacția permanentă la acțiunile adversarului ar duce inevitabil la epuizarea forțelor ucrainene.

„Dacă nu vom avea inițiativa și ne vom limita doar la a respinge atacurile, mai devreme sau mai târziu vom fi zdrobiți”, a avertizat Komarenko. „De aceea sunt planificate acțiuni care să oblige inamicul să își schimbe planurile și să acționeze într-un mod pe care nu l-a anticipat.”

Generalul nu a oferit detalii despre aceste operațiuni, însă a precizat că ele ar putea avea loc inclusiv pe direcții unde trupele ruse nu desfășoară în prezent activități intense. Scopul ar fi forțarea armatei ruse să redistribuie resurse și să reacționeze în condiții impuse de Kiev.

Potrivit lui Komarenko, aceste planuri nu presupun neapărat doar acțiuni militare clasice, ci și metode „asimetrice”.

„Va fi ceva ce nu se așteaptă”, a spus el, adăugând că Statul Major dispune deja de mai multe scenarii operaționale pregătite pentru diferite sectoare ale frontului.

Contraofensivă ucraineană în regiunea Dnipropetrovsk

În același interviu, Komarenko a confirmat că o operațiune de contraofensivă a forțelor ucrainene pe direcția Oleksandrivka, la granița dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, a permis recuperarea aproape completă a teritoriilor ocupate de Rusia anul trecut în zona Dnipropetrovsk.

Potrivit generalului, mai sunt doar câteva localități mici unde operațiunile militare trebuie finalizate.

El a subliniat că acțiunea militară a fost o operațiune planificată, chiar dacă, la prima vedere, ar fi putut părea o serie de atacuri locale separate.

„Formele de război se schimbă. Dezvoltarea tehnologiilor, în special a dronelor, modifică modul în care sunt planificate și desfășurate operațiunile militare”, a explicat Komarenko.

Operațiunea ar fi fost condusă de unități ale trupelor aeropurtate, sprijinite de brigăzi mecanizate care apără sectorul respectiv al frontului.

Generalul a adăugat că ofensiva rusă în această zonă avea ca obiectiv crearea unei zone tampon în fața regiunii Donbas.

Kievul susține că Rusia a pierdut „bătălia pentru iarnă”

La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat recent că trupele ruse ar putea încerca o ofensivă de primăvară, însă fără perspective reale de succes.

În același timp, Taras Cemut, reprezentant al Ministerului Apărării în consiliul Agenției de Achiziții pentru Apărare, a afirmat că pentru prima dată după mult timp Ucraina recucerește mai mult teritoriu decât pierde.

Potrivit acestuia, Rusia ar fi pierdut „bătălia pentru iarnă”.

Lupte intense în regiunea Zaporojie

În paralel, analiștii militari ai proiectului DeepState susțin că trupele ruse au ajuns foarte aproape de a controla orașul Guliaipole.

Potrivit acestora, Rusia trimite în zonă numeroase grupuri de infanterie și desfășoară operațiuni active în apropierea localităților Sviatopetrivka, Staroukrainka și Zaliznicine.

În același timp, armata ucraineană desfășoară contraatacuri în zona de frontieră dintre regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, încercând să curețe teritoriile ocupate de trupele ruse.

Lupte grele sunt raportate și în apropierea localității Berezove, în timp ce, pe alte sectoare ale frontului, forțele ucrainene desfășoară operațiuni de căutare și lovire, vizând infanteria rusă și tehnica militară a acesteia.