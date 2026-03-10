Video Morţi şi răniţi în explozia unui autobuz local în vestul Elveţiei. Martorii vorbesc că tragedia a fost provocată de un bărbat care s-a autoincendiat

Mai multe persoane au murit şi altele au fost rănite în explozia unui autobuz, care a luat foc, marţi seara, la Kerzers, un orăşel în cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, anunţă poliţia cantonală.

”În această marţi, 10 martie, către ora (locală) 18.25 (19.25, ora României), un incendiu a izbucnit într-un autobuz (...) la Kerzers”, a anunţat pe facebook, poliţia cantonului Fribourg .

”Mai multe persoane au fost rănite, iar mai multe persoane au murit. Intervenţia salvatorilor este în curs. Cauzele nu sunt cunoscute pentru moment”, anunţă poliţia.

Martorii au declarat presei elvețiene că un bărbat a turnat benzină în interiorul autobuzului și și-a dat foc, provocând flăcări rapide și intense care s-au ridicat la câțiva metri înălțime.

Echipajele de urgență, inclusiv pompierii, poliția și un elicopter de salvare, au intervenit rapid. O persoană rănită a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Universitar din Zurich.

Poliția nu a verificat încă mărturiile martorilor privind autoincendierea și are în plan o conferință de presă pentru a oferi mai multe detalii. Nu au fost făcute publice informații privind identitatea bărbatului sau posibilul motiv al faptei.