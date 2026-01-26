search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Crima din Cenei. Tudorel Toader explică de ce ucigașul de 13 ani nu răspunde penal. Ce măsuri a luat Direcția pentru Protecția Copilului

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a prezentat primele măsuri luate în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei, care, potrivit legii, nu poate fi arestat și nu răspunde penal. În acest context, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader avertizează că eventualele modificări ale Codului penal nu se pot aplica faptelor deja comise și critică abordarea „pompieristică” a schimbărilor legislative

DGASPC Timiș explică măsurile luate în cazul minorului de 13 ani FOTO: Arhivă
DGASPC Timiș explică măsurile luate în cazul minorului de 13 ani FOTO: Arhivă

Tudorel Toader critică dur Codul Penal: „Politica penală nu se face de pe o zi pe alta”

Fostul judecător CCR și fost ministru al Justiției Tudorel Toader a comentat cazul de la Cenei într-o intervenție publică, criticând modul în care este construit actualul Cod penal.

„Avem un Cod penal cu multe lacune. Codul a fost adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, ceea ce înseamnă fără dezbateri, fără îmbunătățiri, fără analize. Codul a fost adoptat cu zeci de soluții neconstituționale declarate de CCR. Există o tendință generală de a considera că minorii devin mai responsabili la o vârstă fragedă. De aceea se vorbește despre scăderea vârstei pentru dreptul de vot, ceea ce înseamnă că dacă poate să voteze trebuie să devină și responsabil, inclusiv penal pentru ce face”, a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

Acesta a atras atenția că modificările legislative anunțate nu se vor aplica faptelor deja comise. „Grupul ăla de lucru modifică Codul penal poimâine prin OUG. Nu se va aplica faptelor despre care vorbim. Este foarte important. Chestia este că noi modificăm Codul penal de foarte multe ori după ce se întâmplă astfel de evenimente grave. Or, o lege penală trebuie adoptată pe o fundamentare socio-psihologică foarte temeinică, ceea ce nu a existat la codul despre care vorbim. Aici este problema. Politica penală nu se face de pe o zi pe alta, pompieristic”, a mai spus fostul judecător CCR.

Măsurile luate de Protecția Copilului

Pornind de la „situația tragică” din 19 ianuarie 2026, din localitatea Cenei, județul Timiș, când trei minori au fost implicați „în săvârșirea infracțiunii de omor cu premeditare și profanare de cadavre asupra altui minor”, DGASPC Timiș precizează că a intrat în acest caz pe 21 ianuarie 2026, în urma sesizării primite de la IPJ Timiș - Serviciul Investigații Criminale.

„Din data de 21 ianuarie și până în prezent, reprezentanții DGASPC Timiș au participat la toate audierile minorilor implicați în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanțe interzise celorlalți trei minori”, arată instituția.

Având în vedere că unul dintre copii are 13 ani și, conform legislației în vigoare, nu răspunde penal, Comisia pentru Protecția Copilului Timiș a decis „instituirea măsurii de protecție specială a supravegherii specializate în familie, prevăzută de art. 59 lit. c) din Legea nr. 272/2004 republicată”.

„În toată această perioadă, familia minorului a colaborat cu noi. Reprezentanții DGASPC Timiș au păstrat permanent legătura cu familia și cu copilul, urmând ca, în funcție de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, să fie inclus în diverse tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală”, a transmis DGASPC pentru Știripesurse.ro.

Citește și: Dezvăluiri despre crima de la Cenei: cei doi băieți de 15 ani care l-au ucis pe Mario Berinde au mai bătut un alt tânăr, care însă și-a retras plângerea

Minorul nu este într-un centru: „Urmează o perioadă de evaluare”

Instituția precizează că „nici copilul și nici mama nu se află în serviciile rezidențiale ale DGASPC Timiș”, contrar unor informații apărute în spațiul public. De asemenea, pentru că este vorba despre un copil care a săvârșit fapte penale, dar nu răspunde penal, autoritățile spun că nu pot oferi detalii despre locația exactă.

„Copilul se află într-o locație pe care familia ne-a comunicat-o. Mama, care este reprezentantul legal al copilului, a decis să meargă cu copilul într-o locație aleasă de familie. Păstrăm legătura cu familia și continuăm să monitorizăm cazul”, mai arată DGASPC.

În același timp, minorul urmează să fie evaluat medical, după ce a fost depistat pozitiv la substanțe interzise. „Urmează o perioadă de evaluare din acest punct de vedere. Monitorizăm în continuare cazul”, precizează instituția, subliniind și că „în structura DGASPC Timiș nu există un centru specializat pentru minorii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal”.

O nouă anchetă: cont de TikTok creat în numele copilului

În paralel cu ancheta principală, Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș a deschis o investigație separată legată de un cont de TikTok apărut în numele copilului de 13 ani. Pe această platformă a existat un cont care posta mesaje în numele lui și care ulterior „s-a lăudat că a ajutat la luarea de măsuri” împotriva minorului. Poliția face verificări pentru a stabili cine se află în spatele acestui cont.

Danileț critică modul în care s-a procedat în cazul copilului de 13 ani

„Parchetul Timiş a dat un comunicat din presă prin care spune că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost pus sub supraveghere de către Comisia pentru Protecţia Copilului. Adică a fost lăsat în grija familiei. Dacă este aşa, s-a procedat nelegal”a scris Cristi Dănileţ pe pagina sa de Facebook.  

Citește și: Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost internat într-un centru al Protecției Copilului, în izolare, împreună cu mama sa. Elevul nu a intrat la cursurile online

Crima care a oripilat o țară întreagă

Declarațiile lui Tudorel Toader vin în contextul crimei din Cenei, județul Timiș, unde un adolescent, Mario Berinde, a fost ucis de alți minori. Doi adolescenți de 15 ani sunt arestați preventiv în acest dosar. Unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Crima a avut loc în seara de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30. Potrivit anchetatorilor, băieții de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui mai mic dintre ei, sub pretextul că vor să-i arate un ATV nou. Victima a venit cu trotineta.

Ajuns acolo, adolescentul de 15 ani l-ar fi lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuțitul. Ulterior, cei doi au chemat un al treilea minor, tot de 15 ani, pentru a-i ajuta să scape de cadavru.

Ancheta arată că au încercat mai întâi să incendieze trupul, apoi l-au îngropat dezbrăcat într-o groapă săpată anterior, în grădina casei copilului de 13 ani, cu capul înfășurat într-o geacă. Fapta ar fi fost premeditată cu aproximativ o lună înainte.

Mario Berinde a fost înmormântat sâmbătă, în localitatea sa natală.

