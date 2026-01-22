search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor

Publicat:
Ultima actualizare:

Noi informații şocante din anchetă arată că cei trei mionori care au l-au ucis pe adolescentul de 15 ani din Cenei au planificat crima cu sânge rece, timp de o lună,  şi au așteptat momentul potrivit pentru a trece la fapte.

copil ucis Cenei Timiş foto Poliţia Română png

Crima din localitatea Cenei, județul Timiș, continuă să şocheze întreaga țară nu doar prin brutalitatea faptelor, ci mai ales prin modul în care acestea au fost planificate cu sânge rece de trei minori.

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți de 15 ani au pus la cale uciderea unui coleg de școală, Alin Mario Berinde, iar un al treilea minor, în vârstă de 13 ani, i-a ajutat ulterior să scape de cadavru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani. Unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre. Minorul de 13 ani nu răspunde penal, fiind sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Au planificat cu sânge rece crima

Ancheta arată că uciderea nu a fost un act spontan, ci rezultatul unui plan pus la punct cu aproximativ o lună înainte. Cei doi adolescenți au urmărit atent momentul în care să acționeze și au așteptat ca tatăl băiatului în casa unde urma să fie comisă crima să plece la muncă în străinătate, rămânând astfel fără supraveghere.

În seara aleasă, Alin Mario Berinde, care era coleg şi prieten cu cei care aveau să-i devină călăi, a fost ademenit să iasă noaptea din casă, sub un pretext aparent banal: i s-a spus că va fi dus să vadă un ATV. Odată ajuns în casa minorului criminal, el a fost atacat cu o toporișcă și un cuțit, fiind lovit în mod repetat.

După comiterea crimei, la locul faptei a sosit și cel de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani şi îmreună au încercat să şteargă urmele crimei: au dezbrăcat cadavrul şi au dat foc hainelor, încercând, de asemenea, să incendieze şi corpul, dar au renunţat şi l-au îngropat, în cele din urmă, în grăgina gospodăriei.

„În fapt, s-a reținut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”, au transmis procurorii.

Aceștia au precizat că toți cei trei minori au acționat conjugat, profanând cadavrul prin incendiere și îngropare, iar minorul de 13 ani i-a ajutat activ pe ceilalți doi să încerce să scape de trupul neînsufleţit al băiatului de 15 ani care le fusese coleg şi prieten și să șteargă urmele infracțiunii.

Potrivit primarului comunei Cenei, băiatul ucis, Alin Mario Berinde, era crescut în ultima perioadă doar mamă, tatăl fiind în închisoare, iar ceilalți minori proveneau din familii cu probleme cunoscute în comunitate.

„La victimă, mama lucrează, tata e închis pentru mai multe probleme. Iar ceilalți… nu s-au ocupat părinții de ei. La familia în a cărei curte a fost îngropat băiatul sunt probleme vechi. Se știe că ar fi fost consum de droguri”, a declarat edilul.

Potrivit informaţiilor de ultimă oră, după aflarea veştii că unul dintre cei trei minori implicaţi în această crimă cumplită, băiatul de 13 ani, a fost lăsat în libertate, în Cenei au fost organizate patrule ale poliţiei, deoarece autorităţile se tem de furia localnicilor.

Timişoara

