Minorul acuzat de crima de la Cenei avea crize la meciurile de fotbal: „Îl scoteam afară, pentru că o lua razna”

Ies la iveală detalii șocante depsre minorul acuzat de oribila crimă din comuna Cenei (Timiș). Acesta a început fotbalul la echipa locală AS Bobda, apoi a fost junior la LPS Banatul, o pepinieră importantă, care a produs mulți jucători, unii aflați în circuitul primelor două eșaloane. El este acuzat de comportament violent față de colegii de echipă.

Cei patru minori implicați în dosar au practicat fotbalul în mod organizat, atât victima, cât și cei trei copii acuzați că au participat la crimă. Miercuri, 21 ianuarie, polițiștii au descoperit un adolescent de 15 ani ucis, incendiat și îngropat în curtea unei case. Ancheta procurorilor a indicat implicarea a trei minori, prieteni sau cunoștințe apropiate ale victimei. Printre aceștia se află și un copil de 13 ani, considerat de anchetatori principalul autor.

Potrivit informațiilor, crima nu a fost un act spontan. După comiterea faptei, trupul victimei ar fi fost incendiat, iar tentativa de a ascunde urmele a continuat prin îngroparea cadavrului în curtea uneia dintre locuințe.

Cazul a generat un val de revoltă în comunitate, teamă în rândul părinților și o dezbatere națională legată de responsabilitate și prevenție în rândul minorilor.

„Era tare urâcios”

Potrivit GSP, principalul suspect în cazul crimei a început fotbalul la AS Bobda. Antrenorul său, Ciprian Manolache, își aduce aminte că tânărul a fost selecționat la 10 ani și a petrecut doi ani într-o grupă de copii născuți în 2012.

„Avea un fizic mai dezvoltat, juca fundaș central și era destul de tare pe picioare față de colegii lui. Acest aspect l-a ajutat să iasă rapid în evidență: forță în dueluri, detentă, prezență impunătoare într-o zonă centrală a terenului, atribute care, la nivel de copii, pot crea impresia unui jucător „de perspectivă. Problemele de violență erau evidente. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat, fără ca mingea să fie în joc. Îl luam și îi dădeam cinci ture, zece ture de teren. Nu zicea nimic, dar tot repeta.

Avea o personalitate destul de ciudată, era tare urâcios, a avut conflicte cu toată lumea. Și în timpul meciurilor, îl scoteam afară pentru că o lua razna, își lovea colegii, fără minge, cu picioarele. L-am ținut din scurt cât am putut, l-am mai urecheat, cum se zice. În ultimul an o luase razna, Bobda și Cenei sunt alăturate, și îmi povesteau copiii ce face, că toată ziua stă la țigări, un anturaj foarte greșit. Nu pot să dau vina pe familie, taică-su lucra, maică-sa era și ea de noapte, bănuiesc că nu-și dorea femeia ca fiul ei să ajungă aici, dar având în vedere că a rămas nesupravegheat, cam astea sunt urmările”, spune tehnicianul.

În 2024, a fost remarcat și a făcut pasu spre Liceul cu Program Sportiv Banatul. „L-au adus părinții, s-a ținut vreo doi ani de zile, de pe la 10 ani l-am avut. Cei de la LPS au văzut ceva în el, că nu te ia nimeni dacă nu arăți ceva. În stagiul de pregătire, când prezența este obligatorie, nu a venit. Anul trecut, l-am așteptat jumătate de oră la plecare. L-am sunat, apoi l-am exclus. Legitimația e la noi, îi spusesem să vină să și-o ia”, adaugă Manolache.

Doi minori sunt arestați preventiv

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a transmis, ieri că minorul în vârstă de 13 ani implicat în dosarul cunoscut drept „crima de la Cenei” se află sub măsura supravegherii specializate, dispusă de Comisia pentru Protecția Copilului Timiș.

Primarul comunei Cenei, Sîrgean Tanasin, a precizat că autoritățile cunosc locul în care se află copilul, însă nu pot face publice aceste informații.

În ceea ce îi privește pe ceilalți doi minori cercetați în același dosar, aceștia au fost arestați preventiv. În cazul copilului de 13 ani, procurorii au explicat că nu a putut fi dispusă nicio măsură preventivă întrucât legea prevede, în mod absolut, lipsa discernământului sub vârsta de 14 ani, condiție esențială pentru angajarea răspunderii penale, conform comunicatului emis luni de Parchetul Timiș.