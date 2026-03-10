Ucrainenii s-au răzbunat pentru atacul asupra orașului Harkov: Au lovit fabrica care produce componente electronice pentru racheta Izdelie-30

Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat un atac asupra uzinei de microelectronice Kremniy El din Briansk, Rusia, o instalație care produce componente pentru sistemele de rachete rusești, relatează Euromaidan Press. Operațiunea a avut loc la doar câteva zile după ce o rachetă rusă a lovit un bloc de locuințe din Harkov, ucigând 11 civili, printre care doi copii.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, fabrica vizată produce sisteme de control și microcipuri utilizate pentru o gamă largă de arme rusești, inclusiv rachete de croazieră, complexe de rachete strategice și sisteme de apărare antiaeriană. Oficialii ucraineni afirmă că unele dintre componentele produse la uzina din Briansk au fost folosite în sistemul de ghidare al rachetei care a lovit un bloc de locuințe din Harkov.

Atacul asupra Harkovului, care a avut loc cu trei zile înainte de atacul asupra Brianskului, a ucis o fată de 13 ani și un băiat de 9 ani, printre alte victime. Surse ucrainene susțin că racheta folosită conținea cipuri fabricate la Kremniy El pentru blocul de control BUBS-30, utilizat în noua rachetă de croazieră Izdelie-30.

Guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz, a transmis că atacul ucrainean s-a soldat cu moartea a cel puțin șase civili și rănirea altor 37 de persoane, el condamnându-l drept un atac „terorist”, fără a preciza obiectivul vizat. Orașul Briansk, cu aproximativ 400.000 de locuitori, se află la circa 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Statul Major ucrainean a publicat o înregistrare video filmată din aer a atacului, în care se văd mai multe explozii în peisajul urban, urmate de coloane mari de fum. Oficialii ucraineni au afirmat că ținta a fost atinsă și că s-au înregistrat pagube importante la instalațiile de producție.

Un nod-cheie al industriei de armament ruse

Fabrica Kremniy El este considerată o componentă importantă a complexului militar-industrial al Rusiei. Aceasta produce semiconductoare și circuite integrate utilizate în numeroase sisteme strategice, inclusiv în complexele de rachete Topol-M și Bulava, sistemele de apărare aeriană S-300 și S-400, precum și în avionica modelelor de luptă MiG și Sukhoi.

Surse militare ucrainene au relatat că atacul a fost efectuat cu rachete de croazieră aer-sol Storm Shadow. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, l-a informat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre succesul operațiunii.

„Uzina din Briansk a fost lovită. Această fabrică producea sisteme de control pentru toate tipurile de rachete ale Federației Ruse”, a declarat Zelenski, potrivit presei ucrainene.

Posibilă perturbare a producției de rachete

Analiștii din domeniul apărării estimează că atacul ar putea avea consecințe importante asupra capacității Rusiei de a produce armament. Fabricarea semiconductorilor depinde de echipamente extrem de specializate și sensibile, care sunt dificil de înlocuit rapid, mai ales în contextul sancțiunilor internaționale.

Publicația Defense Express relatează că, deși amploarea exactă a pagubelor nu a fost încă confirmată, este probabil ca procesul de producție al uzinei să fi fost serios perturbat. Fabrica este descrisă drept un furnizor crucial de microelectronice care au rolul de „creier” și „sistem nervos” al armelor moderne, inclusiv al rachetelor Iskander.

Sprijin din partea mișcării de rezistență Ateș

Mișcarea de rezistență Ateș, activă în teritoriile controlate de Rusia, a declarat că agenții săi au contribuit la operațiune prin efectuarea de misiuni de recunoaștere asupra fabricii din Briansk. Membrii rețelei ar fi colectat informații și le-au transmis forțelor de apărare ucrainene înaintea atacului.