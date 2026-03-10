search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cel mai mare exportator de petrol din lume avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața mondială

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Compania națională de petrol a Arabiei Saudite, Aramco, a avertizat asupra „consecințelor catastrofale” pentru piețele mondiale de petrol dacă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul va continua să blocheze transporturile prin strâmtoarea Ormuz.

Aramco avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața petrolului FOTO Arhivă
Aramco avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața petrolului FOTO Arhivă

Cel mai mare exportator de petrol din lume estimează că va putea aproviziona piața cu aproximativ 70% din producția sa obișnuită de țiței, în ciuda blocajului asupra acestei rute comerciale vitale. Totuși, directorul său general a avertizat că vor exista totuși consecințe „drastice” pentru economia globală dacă perturbarea continuă, scrie The Guardian.

Transporturile de petrol din Orientul Mijlociu sunt blocate să traverseze acest canal îngust de la atacurile americane asupra Iranului de acum 11 zile, ceea ce a eliminat aproximativ 20 de milioane de barili de petrol de pe piața globală în fiecare zi.

Amin Nasser, directorul general al Aramco, a declarat: „Deși am mai avut perturbări în trecut, aceasta este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria de petrol și gaze din regiune.”

Aramco nu a reușit să transporte încărcături de țiței din Golf din cauza blocajului, dar speră să răspundă cererii clienților prin redirecționarea petrolului către conducta est-vest care ajunge la portul Yanbu de pe Marea Roșie, de unde poate fi expediat cumpărătorilor.

Compania plănuiește să crească livrările prin conductă până la capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi în următoarele câteva zile, a precizat aceasta. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi vor fi direcționați către rafinăriile din vestul Arabiei Saudite, lăsând 5 milioane de barili pe zi pentru piața globală de țiței. Aceasta reprezintă aproximativ 70% din exporturile obișnuite ale regatului.

În mod normal, aproximativ 100 de tancuri traversează zilnic această strâmtoare îngustă situată la sud de Iran, însă numărul a scăzut la doar câteva unități după ce Gărzile Revoluționare Islamice au amenințat că vor „da foc” oricărui vas care folosește ruta comercială, care transportă o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

Perturbarea a determinat prețurile petrolului pe piața globală să urce până la 119 dolari pe baril în această săptămână, cel mai mare nivel înregistrat din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, crescând temerile privind economia globală.

Aramco a declarat că își satisface acum majoritatea cererii clienților parțial prin valorificarea țițeiului aflat în depozite în afara regiunii Golfului. Nasser a precizat că aceste stocuri nu pot fi utilizate pe „perioade îndelungate, dar pentru moment le valorificăm”.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât perturbarea continuă… cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a spus Nasser.

Liderii G7 au cerut marți agenției mondiale de energie să pregătească scenarii pentru eliberarea rezervelor de urgență de petrol, pentru a tempera piețele după creșterile istorice înregistrate în ultimele zile. Totuși, blocul nu a dat undă verde pentru eliberarea efectivă a stocurilor, ceea ce s-a întâmplat doar de cinci ori în istoria pieței.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE), înființată după criza petrolului din Orientul Mijlociu în anii 1970, cere celor 32 de țări membre să dețină în rezervă cel puțin 90 de zile de aprovizionare de urgență cu țiței, pentru a putea fi eliberate pe piață în caz de șoc al ofertei.

În total, membrii AIE dețin peste 1,2 miliarde de barili de rezerve publice de petrol și încă 600 de milioane de barili în stocuri industriale aflate sub obligație guvernamentală. În plus, se estimează că China are niveluri record de țiței în depozit. Cel mai mare importator de energie din lume, care nu este membru AIE, ar putea avea până la 1,4 miliarde de barili de petrol în rezerve.

Speranța că liderii globali ar putea interveni pentru a tempera volatilitatea pieței petrolului a contribuit la scăderea prețurilor față de maximele de patru ani înregistrate la începutul săptămânii. Prețul țițeiului Brent a scăzut până la puțin sub 90 de dolari pe baril până la sfârșitul zilei de tranzacționare.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată la 112 după ajutor. De ce a întârziat medicul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noi controale la români. Cine sunt primii vizați
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!