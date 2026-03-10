Cel mai mare exportator de petrol din lume avertizează asupra unei „catastrofe” pe piața mondială

Compania națională de petrol a Arabiei Saudite, Aramco, a avertizat asupra „consecințelor catastrofale” pentru piețele mondiale de petrol dacă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul va continua să blocheze transporturile prin strâmtoarea Ormuz.

Cel mai mare exportator de petrol din lume estimează că va putea aproviziona piața cu aproximativ 70% din producția sa obișnuită de țiței, în ciuda blocajului asupra acestei rute comerciale vitale. Totuși, directorul său general a avertizat că vor exista totuși consecințe „drastice” pentru economia globală dacă perturbarea continuă, scrie The Guardian.

Transporturile de petrol din Orientul Mijlociu sunt blocate să traverseze acest canal îngust de la atacurile americane asupra Iranului de acum 11 zile, ceea ce a eliminat aproximativ 20 de milioane de barili de petrol de pe piața globală în fiecare zi.

Amin Nasser, directorul general al Aramco, a declarat: „Deși am mai avut perturbări în trecut, aceasta este de departe cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria de petrol și gaze din regiune.”

Aramco nu a reușit să transporte încărcături de țiței din Golf din cauza blocajului, dar speră să răspundă cererii clienților prin redirecționarea petrolului către conducta est-vest care ajunge la portul Yanbu de pe Marea Roșie, de unde poate fi expediat cumpărătorilor.

Compania plănuiește să crească livrările prin conductă până la capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi în următoarele câteva zile, a precizat aceasta. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi vor fi direcționați către rafinăriile din vestul Arabiei Saudite, lăsând 5 milioane de barili pe zi pentru piața globală de țiței. Aceasta reprezintă aproximativ 70% din exporturile obișnuite ale regatului.

În mod normal, aproximativ 100 de tancuri traversează zilnic această strâmtoare îngustă situată la sud de Iran, însă numărul a scăzut la doar câteva unități după ce Gărzile Revoluționare Islamice au amenințat că vor „da foc” oricărui vas care folosește ruta comercială, care transportă o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii.

Perturbarea a determinat prețurile petrolului pe piața globală să urce până la 119 dolari pe baril în această săptămână, cel mai mare nivel înregistrat din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, crescând temerile privind economia globală.

Aramco a declarat că își satisface acum majoritatea cererii clienților parțial prin valorificarea țițeiului aflat în depozite în afara regiunii Golfului. Nasser a precizat că aceste stocuri nu pot fi utilizate pe „perioade îndelungate, dar pentru moment le valorificăm”.

„Ar exista consecințe catastrofale pentru piețele mondiale de petrol, iar cu cât perturbarea continuă… cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a spus Nasser.

Liderii G7 au cerut marți agenției mondiale de energie să pregătească scenarii pentru eliberarea rezervelor de urgență de petrol, pentru a tempera piețele după creșterile istorice înregistrate în ultimele zile. Totuși, blocul nu a dat undă verde pentru eliberarea efectivă a stocurilor, ceea ce s-a întâmplat doar de cinci ori în istoria pieței.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE), înființată după criza petrolului din Orientul Mijlociu în anii 1970, cere celor 32 de țări membre să dețină în rezervă cel puțin 90 de zile de aprovizionare de urgență cu țiței, pentru a putea fi eliberate pe piață în caz de șoc al ofertei.

În total, membrii AIE dețin peste 1,2 miliarde de barili de rezerve publice de petrol și încă 600 de milioane de barili în stocuri industriale aflate sub obligație guvernamentală. În plus, se estimează că China are niveluri record de țiței în depozit. Cel mai mare importator de energie din lume, care nu este membru AIE, ar putea avea până la 1,4 miliarde de barili de petrol în rezerve.

Speranța că liderii globali ar putea interveni pentru a tempera volatilitatea pieței petrolului a contribuit la scăderea prețurilor față de maximele de patru ani înregistrate la începutul săptămânii. Prețul țițeiului Brent a scăzut până la puțin sub 90 de dolari pe baril până la sfârșitul zilei de tranzacționare.