Verificările la rețelele de gaze, tot mai cerute. Creștere semnificativă pentru servicii de control

Explozia din cartierul Rahova i-a speriat pe mulți români și a declanșat un val de solicitări pentru verificarea instalațiilor de gaze. Teama de tragedii similare i-a făcut pe oameni să devină mult mai atenți la siguranța locuinței și a sistemelor de încălzire.

Potrivit unei analize realizate de HomeRun, cererea totală pentru servicii de încălzire a înregistrat o creștere de 28% față de anul anterior, evoluție influențată atât de factorii sezonieri, cât și de conștientizarea riscurilor legate de siguranță.

Preocuparea pentru siguranță a influențat comportamentul consumatorilor

Una dintre cele mai vizibile schimbări de comportament din 2025 a fost creșterea accentuată a solicitărilor pentru servicii preventive, în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe din București, în luna octombrie. Solicitările pentru servicii de verificare a instalațiilor de gaz au crescut de 5,6 ori (460%), iar cererea pentru instalarea detectoarelor de gaz a crescut de 8 ori (707%), comparativ cu media lunară a primelor nouă luni din an. Această creștere a evidențiat o preocupare sporită a publicului pentru măsuri preventive și respectarea normelor de siguranță.

Cererea crescută de servicii reflectă și evoluția prețurilor

Mai multe servicii-cheie au înregistrat în 2025 creșteri atât ale cererii, cât și ale prețurilor medii. Serviciile de verificare a gazelor au menținut un nivel relativ stabil al prețului, de la 475 lei în 2024, la 500 lei în 2025, în condițiile unei creșteri a cererii de 42%. Reparațiile pentru centralele termice au crescut cu aproape 44% ca volum de solicitări, însoțite de o majorare de preț de 17%, de la 283 lei la 332 lei. În același timp, serviciile de instalare a detectoarelor de gaz au înregistrat o creștere a prețului mediu de la 1.722 lei la 1.923 lei, precum și o creștere a cererii de 41%.

Cererea influențată de sezonalitate devine mai echilibrată

Dacă în mod tradițional cererea pentru servicii conexe sistemelor de încălzire atingea un vârf la începutul toamnei, anul 2025 a adus o distribuție mai echilibrată a solicitărilor. Luna octombrie a cuprins 25% din cererea anuală, urmată de noiembrie (18%) și decembrie (15%), spre deosebire de 2024, când cererea era mult mai concentrată într-un interval mai scurt. Această evoluție sugerează că proprietarii își planifică din timp instalările și lucrările de mentenanță, în loc să reacționeze exclusiv atunci când scad temperaturile.

Sistemele de încălzire pe gaz rămân cele mai căutate

În ceea ce privește instalările, sistemele de încălzire centralizată pe gaz au dominat cererile, reprezentând aproape 72% din totalul solicitărilor pentru instalări noi de centrale termice în 2025 pe platforma HomeRun. Soluțiile alternative, precum sistemele pe lemne și cele pe peleți, au reprezentat fiecare aproximativ 12% din cerere, indicând un interes constant, dar secundar, pentru opțiuni fără gaz.

Majoritatea instalărilor au fost planificate pentru locuințe cu 2 și 3 camere, care au generat împreună puțin peste jumătate din totalul solicitărilor, în timp ce locuințele mai mari, cu patru camere sau mai multe, au reprezentat în continuare un segment important, cu 42% din cerere.