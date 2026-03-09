search
Luni, 9 Martie 2026
Ce este „Insula Petrolului", deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, ar lua în calcul o operațiune militară pentru capturarea principalei platforme de export petrolier a Iranului, o decizie care ar putea implica desfășurarea de trupe americane pe teren, potrivit unor oficiali de la Casa Albă.

Insula Kharg/FOTO:X

Planul ar viza Insula Kharg, o insulă prin care trece aproximativ 90% din exportul de țiței al Iranului. Potrivit unor surse citate de Daily Mail, administrația de la Washington discută posibilitatea preluării controlului asupra acestei infrastructuri strategice, în contextul intensificării loviturilor împotriva Iranului.

Situată la aproximativ 25 de kilometri de coasta sudică a Iranului, insula a fost, în trecut, cel mai mare terminal offshore de petrol brut din lume. O arteră principală, cunoscută sub numele de „Oil Boulevard”, traversează insula lungă de aproximativ șase kilometri, iar capacitatea sa de încărcare este estimată la circa șapte milioane de barili pe zi.

Capturarea Insulei Kharg ar putea afecta grav veniturile petroliere ale Iranului. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Axios că scenariul unei preluări a fost discutat în cercurile guvernamentale.

Importanța terminalului ar putea deveni și mai mare după închiderea Strâmtorii Ormuz, ruta maritimă prin care trece, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel global. Blocarea strâmtorii a amplificat presiunile asupra administrației americane, în contextul în care prețurile energiei au crescut la nivel mondial.

Pentru a menține fluxurile comerciale, Washingtonul a fost nevoit să ofere protecție navală pentru navele care traversează zona.

Jarrod Agen, consilier la Casa Albă și director executiv al Consiliului Național pentru Dominanță Energetică, a susținut că preluarea insulei ar elimina preocupările legate de blocarea strâmtorii de către Iran.

Obiectivul nostru este să scoatem aceste uriașe rezerve de petrol din mâinile teroriștilor”, a declarat Agen într-un interviu pentru Fox News.

Michael Rubin, fost oficial al Pentagonului, a afirmat că trimiterea de trupe pentru preluarea controlului asupra Kharg Island ar fi o decizie evidentă, întrucât ar reduce capacitatea Iranului de a-și finanța aparatul militar.

Insula a mai fost ținta unor atacuri în trecut

În timpul războiului Iran–Irak, forțele lui Saddam Hussein au bombardat intens terminalul petrolier, într-o încercare de a tăia principala sursă de venit a Iranului.

Analistul petrolier Tamas Varga a declarat pentru CNBC că o astfel de operațiune ar reprezenta o lovitură majoră pentru regimul iranian.

„Dacă președintele Trump ar decide să preia acest nod strategic, ar priva regimul de o sursă critică de venit”, a spus el.

Totuși, experții avertizează că o asemenea intervenție ar putea expune forțele americane unor atacuri iraniene și ar risca să escaladeze și mai mult conflictul regional.

Potrivit lui Petras Katinas, cercetător în domeniul energiei și securității la Royal United Services Institute, preluarea insulei ar putea oferi Washingtonului un avantaj important în eventuale negocieri.

„Ar tăia practic linia de viață petrolieră a Iranului”, a declarat el.

Îngrijorări în Europa

Surse militare susțin că Donald Trump ar fi exprimat în privat un „interes serios” pentru desfășurarea de trupe americane în Iran, spunând consilierilor de la Casa Albă că prezența militară pe teren ar fi necesară pentru a implementa viziunea sa privind un Iran postbelic.

O astfel de operațiune ar putea provoca însă o nouă creștere a prețurilor petrolului. Prețul barilului a depășit deja pragul de 100 de dolari pentru prima dată după mai mulți ani, pe fondul temerilor privind perturbarea aprovizionării globale.

În Europa, există îngrijorări că războiul din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor la carburanți. În Regatul Unit, experții avertizează că prețul benzinei ar putea ajunge pentru prima dată la două lire pe litru.

Premierul britanic Keir Starmer a încercat să calmeze temerile legate de o nouă criză a costului vieții, afirmând că economia este mai rezilientă decât în momentul declanșării invaziei Rusiei în Ucraina.

Totuși, el a avertizat că, pe măsură ce conflictul se prelungește, impactul economic ar putea deveni mai pronunțat și a cerut detensionarea situației.

Între timp, Donald Trump a minimalizat creșterea prețurilor la energie, afirmând că acestea reprezintă „un preț mic de plătit” pentru a limita influența Teheranului.

