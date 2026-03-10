10 martie: 81 de ani de la cel mai devastator raid aerian al SUA asupra oraşului Tokyo. Aproximativ 2.000 de tone de bombe şi peste 100.000 de morţi

De la primul apel telefonic al lui Alexander Graham Bell și victoria României la Campionatul Mondial de handbal, până la bombardamentele devastatoare asupra Tokyo și colapsul Silicon Valley Bank, ziua de 10 martie a fost martoră la evenimente istorice care au modelat lumea.

1291: Românii din Transilvania la Dieta specială a regelui Ungariei

Pe 10 martie 1291, românii din Transilvania sunt menționați pentru prima dată ca participanți la Dieta specială convocată de regele Andrei al III-lea, la Alba Iulia. Aceasta reprezintă o primă recunoaștere oficială a implicării românilor în viața politică a regatului Ungariei și marchează un moment important în istoria relațiilor dintre comunitățile din Transilvania și autoritățile regale.

1629: Carol I al Angliei dizolvă Parlamentul: începutul celor 11 ani de tiranie

În 1629, conflictul dintre regele Angliei, Carol I, și parlament atinge punctul culminant. Membrii Camerei Comunelor l-au imobilizat pe speaker pentru a nu suspenda ședința, în timp ce Sir John Eliot a ținut un discurs anti-regal. Carol I a reacționat dizolvând imediat parlamentul, a întemnițat pe Eliot și a decis să guverneze fără Parlament pentru o perioadă de 11 ani, perioada denumită ulterior de contemporani „Tirania de 11 ani” (1629-1640).

Regele a supraviețuit financiar prin aplicarea vechilor drepturi regale și prin încălcarea unor norme, inclusiv prin colectarea taxei navale de la întreaga populație, inițial destinată doar locuitorilor țărilor vecine mării. John Hampden a devenit simbol al rezistenței, refuzând plata taxei și inspirând alți cetățeni să facă același lucru.

1831: S-a înfiinţat Legiunea Străină Franceză

Pe 10 martie 1831, Ludovic-Filip al Franței semnează decretul de înființare a Legiunii străine, o unitate a Armatei Franceze dedicată voluntarilor străini care nu mai puteau fi înrolați în armata regulară după Revoluția din 1830. Conduși de ofițeri francezi, voluntarii străini au fost integrați în armată pentru a sprijini nevoile militare ale Franței. Legiunea rămâne activă și astăzi, acceptând cetățeni ai Republicii Franceze, păstrând tradiția disciplinei și profesionalismului.

1876: Primul apel telefonic realizat de Alexander Graham Bell

Deși brevetul pentru telefon a fost înregistrat pe 14 februarie 1876, primul apel efectiv a fost realizat pe 10 martie 1876, marcând debutul practic al comunicării vocale prin electricitate. Bell a depus brevetul înaintea lui Elisha Gray, iar disputa legală ulterioară s-a extins pe 18 ani și aproximativ 600 de procese. Istoricii consideră brevetul lui Bell unul dintre cele mai valoroase din istoria americană, iar demonstrațiile sale au stabilit premisa fundamentală pentru telecomunicațiile moderne.

1940: S-a născut actorul american Chuck Norris

Carlos Ray „Chuck” Norris s-a născut la 10 martie 1940 în Ryan, SUA. Înainte de a deveni actor, a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Expert în arte marțiale, a fondat stilul Chun Kuk Do și a deschis propria școală.

Chuck Norris a jucat în filme de acțiune precum "Way of the Dragon", alături de Bruce Lee, și a fost protagonistul serialului "Walker, Texas Range"r (1993–2001). Implicarea sa în politică include sprijinul pentru George Bush în 1988.

A fost căsătorit de două ori: cu Dianne Holechek, cu care are trei copii, și cu Gena Okelley, cu care are doi gemeni. În 1997, a devenit primul occidental care a obținut centura neagră opt dani, consolidându-și statutul de legendă a artelor marțiale.

1941: S-a născut politicianul şi diplomatul român Teodor Meleșcanu

Teodor Viorel Meleșcanu, născut pe 10 martie 1941 la Brad, județul Hunedoara, este un diplomat și politician român cu o carieră îndelungată. A fost ministru de externe în guvernul Văcăroiu (1992–1996) și scurt în guvernul Ponta (10–18 noiembrie 2014), ministru al Apărării Naționale (aprilie 2007–decembrie 2008), senator de Prahova pe listele PNL și PDSR/Alianța D.A. în diferite legislaturi.

Pe 27 februarie 2012, președintele Traian Băsescu l-a desemnat director al Serviciului de Informații Externe (SIE), funcție validată de Parlament în 28 februarie 2012. Pe 22 septembrie 2014, a demisionat pentru a candida la alegerile prezidențiale. Experiența sa diplomatica și politică îl plasează printre cele mai influente figuri ale statului român în ultimele decenii.

1945: SUA au lansat un bombardamentul devastator asupra oaşului Tokyo

La 10 martie 1945, Tokyo, capitala Japoniei, a devenit scena unui atac aerian fără precedent, care avea să rămână în istorie drept cel mai distrugător bombardament urban din lume. Operațiunea americană, cu numele de cod „Meetinghouse”, a fost planificată ca represalii pentru atacul surpriză de la Pearl Harbor din decembrie 1941 și ca parte a eforturilor Statelor Unite de a grăbi încheierea războiului în Pacific.

Peste 300 de bombardiere B-29 Superfortress, fiecare cu autonomie de peste 3.250 mile marine (aproximativ 6.019 km), au lansat aproape 2.000 de tone de bombe incendiare, alcătuite din napalm și magneziu, transformând orașul într-un infern. Bombele au declanșat un efect devastator de „zid de foc”, care a mistuit cartiere întregi și a provocat incendii de proporții colosale.

În urma atacului, peste 100.000 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 250.000 de clădiri, inclusiv mai multe construcții din Palatul Imperial, au fost complet distruse.

Strategia și dificultățile defensive japoneze

Atacul a fost planificat să lovească atât zonele industriale, cât și cartierele rezidențiale din apropierea reședinței imperiale. Bombardierele americane au atacat de la altitudini de peste 9.000 de metri, ceea ce le făcea aproape imposibil de interceptat de avioanele de vânătoare japoneze sau de apărarea antiaeriană, insuficient dezvoltată și depășită numeric. Japonia se confrunta cu lipsa piloților experimentați, mulți pierduți în campaniile din sudul Pacificului, precum și cu probleme acute de combustibil, după ce submarinele americane distruseseră petrolierii necesari aprovizionării armatei și industriei.

Contextul militar și rațiunea americană

Raidul de la Tokyo a fost parte a unei strategii americane mai largi, menite să demoralizeze populația și să paralizeze capacitatea industrială a Japoniei.

În comparație cu atacurile anterioare, raidul din 10 martie s-a concentrat pe utilizarea bomberelor de mare altitudine și a armamentului incendiar, care nu doar că ucidea civili, dar distrugea infrastructura orașului în proporții uriașe.

Această abordare a fost justificată de oficialii militari americani prin necesitatea de a încheia războiul cât mai rapid și de a evita invazia terestră, care ar fi cauzat pierderi și mai mari de

Acest atac a rămas în istorie nu doar prin magnitudinea pierderilor, ci și ca model de război aerian urban și ca exemplu al devastării civile cauzate de conflictele de mari proporții. Este considerat cel mai distructiv bombardament din istorie, depășind chiar raidurile asupra orașelor Dresda, Hiroshima și Nagasaki.

1950: Asasinarea partizanilor din lotul „Babadag”

Pe 10 martie 1950, 13 partizani din Dobrogea au fost împușcați în Pădurea Verde din Timișoara de către plutonul de execuție al Securității, echipa Fulger, condusă de maiorii Eugen Alimănescu și Zoltan Kling. Acțiunea face parte dintr-o serie de represalii împotriva deținuților politici condamnați deja de instanțe, dar considerați periculos de autoritățile comuniste.

Cercetările ulterioare, realizate de Teodor Stanca și istoricul Gheorghe Petrov, au scos la lumină detalii despre execuțiile sistematice din 1950, extinse apoi la Pitești și alte locuri.

1957: S-a născut Osama Bin Laden

Osama Bin Laden s-a născut pe 10 martie 1957 în Riad, Arabia Saudită. Fiu al lui Muhammed Awad bin Laden, el și-a urmat drumul radical, fondând organizația teroristă Al-Qaeda. Este responsabil pentru atacurile din 11 septembrie 2001 asupra Turnurilor Gemene și Pentagonului, precum și pentru alte operațiuni teroriste internaționale.

A fost inclus pe lista celor mai căutați infractori până în 2011, când a fost ucis de forțele speciale americane în Pakistan.

1958: S-a născut celebra actriţă Sharon Stone

Sharon Stone, născută la 10 martie 1958 în Meadville, Pennsylvania, și-a început cariera ca model, după ce a câștigat titlul Miss Pennsylvania. A semnat cu agenția Ford și ulterior s-a dedicat actoriei.

Rolul care a consacrat-o a fost cel din "Basic Instinct", unde a jucat alături de Michael Douglas.

În 2024, în cadrul unui podcast, a dezvăluit incidente controversate din cariera sa, inclusiv presiuni din partea mogulului Robert Evans pentru roluri sexuale cu colegi de platou, dezvăluind provocările din industria filmului hollywoodian.

1974: România a câştigat Campionatul Mondial de handbal masculin

Pe 10 martie 1974, echipa națională masculină de handbal a României a scris o pagină de aur în istoria sportului românesc, câștigând Campionatul Mondial desfășurat în Republica Democrată Germană. Tricolorii s-au impus în finala turneului, în fața echipei gazdă, cu scorul de 14-12, și și-au adjudecat cel de-al patrulea titlu mondial din palmares, după succesele din 1961, 1964 și 1970.

Turneul a început pe 28 februarie și a inclus mai multe etape de grupă, în care România a obținut victorii notabile: 18-14 cu Polonia și 21-11 cu Spania, în timp ce singura înfrângere din faza grupelor a venit în fața Suediei, scor 18-20. Echipa a continuat în grupa semifinală cu victorii împotriva Danemarcei și Cehoslovaciei, pregătind terenul pentru finala cu RDG.

Echipa a fost antrenată de Niculae Nedeff, iar lotul a inclus jucători de referință în istoria handbalului românesc, precum Cornel Penu și Alexandru Dincă în poartă, dar și Ștefan Birtalan, golgheterul competiției cu 43 de goluri, alături de Cristian Gațu, Werner Stöckl, Adrian Cosma, Gabriel Kicsid, Ghiță Licu și Radu Voina. Contribuția acestora a fost esențială în cucerirea titlului mondial, Birtalan și Gațu fiind remarcați pentru performanțele individuale și rolul lor în echipă.

Campionatul mondial din 1974 a confirmat poziția României ca putere dominantă în handbalul mondial în anii ’60 și ’70, marcând totodată ultima victorie a naționalei masculine la un turneu mondial.

2018: A murit designerul Hubert de Givenchy

Fondatorul casei de modă Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit pe 10 martie 2018. Creativitatea sa a influențat stilul global, fiind purtat de Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy și alte personalități. Rochia neagră din Breakfast at Tiffany’s rămâne simbolul stilului său elegant și rafinat.

2019: Prăbușirea zborului Ethiopian Airlines Flight 302

Pe 10 martie 2019, un Boeing 737 MAX 8 al Ethiopian Airlines s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Addis Abeba spre Nairobi, ucigând toate cele 157 de persoane aflate la bord. Accidentul a ridicat semne de întrebare privind siguranța modelului 737 MAX, implicând sistemul automat MCAS. Toate aeronavele de acest tip au fost ulterior reținute la sol și supuse unor revizuiri și teste suplimentare, modelul fiind repus în circulație abia din 2021 în unele țări.

2023: Colapsul Silicon Valley Bank

Pe 10 martie 2023, Silicon Valley Bank (SVB) a intrat în faliment după retrageri masive de depozite. Banca, crucială pentru startup-uri și companii tehnologice din SUA, deținea active pe termen lung în titluri de stat, a căror valoare a scăzut pe fondul creșterii ratelor dobânzilor. Autoritățile americane au preluat controlul băncii și au creat o bancă temporară pentru protejarea depozitelor. Falimentul a generat îngrijorare pentru stabilitatea sistemului bancar și ecosistemul tehnologic american.