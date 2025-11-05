search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Publicat:

Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți paisprezece au fost răniți, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare. Judecătorii arată în motivare că tragedia putea fi evitată, dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

Explozia din blocul Rahova FOTO: Inquam Photos
Explozia din blocul Rahova FOTO: Inquam Photos

Un angajat Distrigaz este acuzat că nu și-a îndeplinit atribuțiile corespunzător, iar deflagrația a fost determinată de scurgerea gazelor prin fisurile conductei aflate în imediata apropiere a blocului. Gazul s-a infiltrat în sol și a migrat către subsol, unde s-a acumulat într-o cantitate suficientă pentru a provoca explozia.

„Gazul acumulat în subsol s-a extins către etajele superioare prin sistemul de aerisire al apartamentelor. Concentrația cea mai mare a fost la etajele 5 și 6 – zona considerată epicentrul exploziei”, se arată în motivare.

Anchetatorii au constatat, după explozie, concentrații de metan în mai multe puncte din jurul blocului.

„În acest sens, judecătorul de drepturi și libertăți reține (...) că, la data de 19.10.2025, au fost efectuate verificări în proximitatea blocului unde s-a produs explozia, prin sondare pentru depistarea unei eventuale existențe a metanului la nivelul subsolului, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri în apropierea blocului. Având în vedere valorile înregistrate la măsurătorile efectuate s-a emis ipoteza că ar putea exista scurgeri de gaz în subteran, la nivelul conductei de alimentare, astfel că au fost efectuate săpături și a fost decopertată țeava de gaze. După efectuarea săpăturilor, a fost extrasă țeava de alimentare cu gaze a blocului 32, scara 2, cu diametrul de aprox. 63 mm și o lungime de 14 metri”, se arată în motivare.

Procurorii susțin că un angajat al Distrigaz Sud Rețele s-a deplasat pe 16 octombrie la fața locului, ca urmare a unei sesizări privind miros de gaz, însă nu a identificat corect defectul conductei, nu a luat măsuri de siguranță și nu a informat superiorii.

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din București, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobil”, se arată în motivare.

Instalatorii firmei private, acuzați că au părăsit zona înainte de eliminarea gazelor

Judecătorii susțin că și doi instalatori ai firmei private AM Property Construct nu și-au îndeplinit obligațiile. Aceștia efectuaseră revizia tehnică a instalației de gaze în seara de 16 octombrie și au detectat scurgeri, dar nu au anunțat operatorul de distribuție și au părăsit zona înainte ca gazele să fie eliminate.

„Inculpatul SAR, în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în data de 16.10.2025, în intervalul 16:30 – 17:00, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de proprietari a imobilului din București pentru revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a imobilului, în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale în imobilul sus-menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii. Inculpatul CGD, în aceeași calitate, în aceeași zi și interval, nu și-a îndeplinit obligațiile în mod similar”, se arată în motivare.

Reamtim că explozia a provocat prăbușirea etajului șase peste etajul cinci, afectând grav structura blocului din Rahova. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă,

Alte 14 persoane au fost rănite și transportate la spital.

