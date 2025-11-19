search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Dosarul exploziei din Rahova. Fratele gravidei moarte a fost examinat de specialiştii INML. Daunele cerute de familie sunt de aproximativ 1,5 milioane de euro

Publicat:
Ultima actualizare:

Răzvan, în vârstă de 17 ani, este fratele tinerei însărcinate care a murit pe 17 octombrie în explozia din blocul de opt etaje situat în cartierul Rahova, din Capitală. În acest moment, valoarea daunelor solicitate de familie este în jur de un milion şi jumătate de euro.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Pentru News.ro, Răzvan a povestit ce s-a întâmplat în ziua de 17 octombrie, ziua când a avut loc explozia.

„Eu am reuşit să intru în apartament doar în momentul exploziei. Atunci când am ieşit, am simţit picioarele cum sângerează, am intrat să iau repede o pereche de papuci şi am coborât”.

Răzvan povestește că își amintește perfect momentul exploziei: a încercat să-și salveze sora, a sunat la 112 și a fost preluat de SMURD, fiind tot timpul lucid.

Spune că situația este foarte dificilă pentru toți locatarii, care au rămas fără locuințe, și speră ca vinovații să fie găsiți și despăgubiți. Nu a avut voie să reintre în bloc, deoarece zona este încă sigilată de poliție. În apartament, baia și dormitorul sunt distruse, restul spațiului fiind însă intact.

Închisoare pentru cei vinovaţi, cere Răzvan, fratele tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova. În explozia din 17 octombrie băiatul a fost grav rănit în zona toracelui, la cap şi la unul dintre braţe. Expertiza INML va stabili concret şi de câte zile de îngrijii medicale are nevoie, factor care ar putea reconfigura şi nivelul daunelor cerute.

„Vreau să continui tratamentul psihologic pentru că nu pot trăi aşa. Moartea surorii mele este cel mai greu lucru pentru mine”

Adrian Cuculis, avocatul familiei: Daunele solicitate sunt de aproximativ 1,5 milioane de euro

Adrian Cuculis, avocatul familiei, spune că daunele solicitate sunt undeva în jurul sumei de un milion şi jumătate de euro. În funcţie de experiza INML şi de investigaţiile suplimentare necesare, care vor arăta foarte clar gravitatea leziunilor, cuantumul ar putea fi modificat.

„În principal, s-a efectuat expertizarea, examinarea fizică şi într-un mod uimitor se pare că sunt nişte lucruri suplimentare pe care trebuie să le facă, adică deşi a trecut printr-o expertizare CT, acum a fost trimis de aici, de la INML, pentru a fi refăcută examinarea toracică pentru că se pare că ar fi avut şi nişte coaste fisurate sau rupte, lucru care schimbă cumva logica pe care am avut-o până acum, în sensul de îngrijiri medicale.

Minorul ar fi trebuit să stea - şi mai mult ca sigur o să stea - până în luna martie fie cu o orteză, fie cu ceva care să-i ţină la un loc umărul, pentru că au fost nişte leziuni destul de serioase în momentul în care a ieşit de acolo, din blocul care a explodat, chiar există imagini de la faţa locului cu faţa plină de sânge şi aşa mai departe.

Procurorul a dispus prin ordonanţă, preliminar, deci înainte să fie făcut raportul de expertiză care sunt concluziile examinării tocmai pentru a şti în ce direcţie să meargă cu dosarul, iar în momentul de faţă familia urmează să meargă la spitalul de copii pentru a face acest CT, tocmai pentru a se vedea mai clar care sunt leziunile.

Ei sunt deja constituiţi ca parte civilă în procesul penal şi atunci bineînţeles că aceste expertize vor contura şi mai bine leziunile şi bineînţeles şi întinderea daunelor pe care aceştia le cer”, a explicat avocatul.

Pe cine dă în judecată familia? Ce se va întâmpla mai departe? Cercetările sunt acum în desfăşurare. Nu este exclus ca pe parcursul acestora să existe un cadru procesual mult mai extins, spune avocatul Adrian Cuculis. Familia tinerei moarte va fi parte civilă împotriva celor care vor fi găsiţi vinovaţi de producerea exploziei.

Avocatul Adrian Cuculis spune că, dincolo de ce se vede public, există o dispută între furnizorul de electricitate și cel de gaze, fiecare încercând să plaseze responsabilitatea asupra celuilalt. Furnizorul de gaze ar sugera că firele electrice amplasate prea aproape ar fi provocat scurtcircuitul care a afectat conducta de gaz, ducând la scurgeri și explozie.

Citește și: Ce s-au grăbit românii să facă după explozia din Rahova: „A reprezentat un maximum al perioadei”

Deocamdată, spune avocatul, Parchetul a pus sub acuzare Distrigaz, dar ancheta ar putea extinde cercul responsabililor, iar victimele se vor constitui parte civilă împotriva celor găsiți vinovați.

Mama lui celor doi tineri: „Ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă”

Mama lui Răzvan şi a Mirelei, tânăra de 24 de ani însărcinată în 7 luni care a murit în explozia din blocul din Rahova, a făcut declaraţii tulburătoare. Spune că a aflat după 11 ore că fata ei a murit.

În plus, spune femeia, nu poate uita modul în care o anumită persoană care a prelevat probe ADN în cazul fiicei sale, fără să precizeze numele persoanei, i-a transmis că tânăra era de nerecunoscut, pentru ca ulterior femeia să afle, la medicina legală, că trupul fiicei sale este întreg.

Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă (...) Mâine dacă explodează zece blocuri o să moară sute de oameni pentru că noi nu suntem pregătiţi”

Femeia povestește că ore întregi a fost lăsată fără informații clare, deși fratele fetei indicase exact locul unde se afla. A așteptat peste 11 ore până să afle că fiica ei murise și spune că acest lucru a fost o formă de „tortură”.

Deși ea simțea că fiica e decedată, autoritățile îi cereau să aibă răbdare și îi spuneau că se fac căutări sau că fata este resuscitată, în timp ce prin stația polițiștilor se auzea deja că fusese găsită „a treia victimă”. Mama consideră modul în care s-a gestionat situația drept năucitor și de neînțeles.

„Îmi doresc să mai trăiesc să mai dau măcar o dată ochii cu domnul care a venit să-mi ia probele ADN. Acel om, dacă nu are copii, nu-i doresc să-i dea Dumbezeu niciodată în viaţa asta. Pentru că mi-a spus foarte clar: «Doamnă, ştiţi, trebuie să vă iau probele».

Pentru ce să-mi luaţi probele, nu este o maternitate cu o sută de gravide, este o singură gravidă”. «Da, dar ştiţi..».

„Ce să ştiu, copilul meu este un muşuroi de carne?” «Păi cam da».

Şi când am venit aici jos, pregătită cu hainele pregătite pe măsura ei, pentru că m-am gândit că să nu-i fie mici, cum se spune, domnul de la morgă împreună cu o doamnă mai tânără ..i-am rugat să i le pună în sicriu, totuşi. Asta a fost rugămintea mea. Şi au zis: Păi, nu vreţi să o îmbrăcăm? Păi, aveţi ce? Este întreagă, doamnă, o unghie îi lipseşte”.

Citește și: PSD propune o lege care garantează dreptul de proprietate pentru victimele dezastrelor. Inițiativa vine după explozia din Calea Rahovei

Femeia povestește că, sâmbătă, i s-a spus că fiica ei a murit, iar ea i-a transmis vestea și lui Răzvan. Două ore mai târziu, un reprezentant i-a confirmat aceeaşi informaţie, însă luni a aflat că fata era, de fapt, în viaţă.

Cum poţi spune aşa ceva unui părinte? E o cruzime”, spune ea. În momentul exploziei nu era acasă, împărţindu-se între îngrijirea mamei şi a fiului ei minor.

Procurorii audiază mai multe persoane implicate

Procurorii continuă ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova. Mai multe persoane implicate în acest caz au fost chemate miercuri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru audieri.

Potrivit informațiilor Digi24, ancheta se concentrează în continuare pe identificarea responsabililor și clarificarea modului în care a avut loc deflagrația.

Amintim că explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 14, a fost cauzată de acumularea de gaze naturale scurse prin două fisuri în conducta de alimentare. Judecătorii au arătat că tragedia putea fi evitată dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

