Blocul din Rahova care a explodat, consolidat pe cheltuiala Primăriei Capitalei. Bujduveanu: „Lucrările să înceapă rapid și fără birocrație

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 5 decembrie, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă, realizate pe cheltuiala Primăriei, să înceapă „rapid şi fără birocraţie”.

„Punem în siguranță blocul din Rahova și redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil.

Acordul semnat cu toți locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid și fără birocrație.

Este un pas esențial într-un moment greu. Știu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă și trăiesc în incertitudine. Tocmai de aceea intervenim acum, rapid și profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile și a deschide calea către soluțiile pe care le merită.

Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil și cu prioritate absolută pentru siguranța familiilor afectate. Oamenii rămân în centrul fiecărei decizii pe care o iau”, transmite primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Amintim că explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 14, a fost cauzată de acumularea de gaze naturale scurse prin două fisuri în conducta de alimentare.

Judecătorii au arătat că tragedia putea fi evitată dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

Pe 17 octombrie s-a deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti, anchetatorii desfăşurând investigaţii in rem pentru distrugere din culpă.