Ucraina intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Zelenski a trimis experți în drone pentru a proteja bazele americane din Iordania

Președintele Ucrainei a declarat că a trimis săptămâna trecută drone interceptor și operatori pentru a proteja bazele americane din Iordania, una dintre cele 11 țări care au cerut ajutorul Kievului, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a intrat în a zecea zi.

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu că a răspuns săptămâna trecută la o cerere de ajutor din partea SUA pentru apărarea Iordaniei, în contextul în care Ucraina încearcă să îmbunătățească relațiile cu țările din Golf și din Orientul Mijlociu care sunt atacate de Iran.

Zelenski a postat pe rețelele de socializare că „există 11 cereri din partea țărilor vecine Iranului, a statelor europene și a SUA” și că unele dintre ele au primit „decizii concrete și sprijin specific”, scrie The Guardian.

Ajutorul pentru Iordania, unde SUA au menținut o prezență considerabilă la baza aeriană Muwaffaq Salti, a fost solicitat joi, a declarat Zelenski pentru New York Times. O echipă ucraineană a plecat a doua zi.

Imaginile din satelit indică faptul că radarul utilizat de sistemul american de apărare aeriană Thaad de la baza din Iordania a fost avariat sau chiar distrus de atacurile iraniene, unul dintre numeroasele atacuri care au lovit aparent întreaga regiune.

Orysia Lutsevych, de la think tank-ul Chatham House, a declarat că Ucraina „încearcă să demonstreze că este un atu, inclusiv pentru SUA și alți aliați”, oferindu-se să împărtășească experiența sa de război în schimbul ajutorului și al bunăvoinței.

Zelenski recunoaște, de asemenea, că Iranul și Rusia sunt prietene, în contextul rapoartelor americane potrivit cărora Moscova împărtășește informații despre ținte cu Teheranul. „Dacă Rusia trimite informații către Iran, Ucraina va trimite specialiști și interceptori pentru a apăra aceste baze și infrastructura energetică și hidrică”, a adăugat Lutsevych.

În ultima săptămână, președintele ucrainean a discutat cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Bahrainului, Qatarului și Iordaniei, potrivit Kievului. „Este foarte important să se coordoneze securitatea atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski după ce a discutat cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman.

Ucraina se confruntă cu atacuri nocturne cu drone Shahed-136 din septembrie 2024. Proiectată inițial în Iran, tehnologia a fost transferată Rusiei, permițând Moscovei să le producă în număr mare.

Combaterea acestora a obligat Kievul să dezvolte capacități de apărare aeriană cu costuri reduse pentru a împiedica trecerea unui număr mare de aeronave de atac cu aripi delta, cu rate de interceptare de peste 85% sau 90%. Sâmbătă dimineață, forțele aeriene ucrainene au raportat că au oprit 453 din 480 de drone care se apropiau.